民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

民進黨下屆彰化縣長「類初選」民調結果出爐，立委陳素月以2個百分點勝出，外傳黨中央已拍板徵召，並通知她參加24日中執會後的記者會，正式宣布參選。陳素月今日證實，黨中央通知她參加中執會後的記者會，正式宣布提名人選；對於「類初選」過程的風風雨雨，她表示「輕舟已過萬重山」，將繼續向前走。

據了解，本月17日公布的類初選民調中，陳素月以44%支持度位居第一，立委黃秀芳與前彰化市長邱建富分別為42%，彰化市長林世賢40%。4人的支持度均高於國民黨立委謝衣鳯。最終提名人選，將由選對會綜合其他評估項目後，提請黨主席賴清德拍板決定。

這次類初選競爭激烈，各方對民調結果解讀不同。原本呼聲最高的黃秀芳表示，她接受民調結果，不論誰獲徵召，希望大家能團結。林世賢則對民調資料外洩表達不滿，指出大家簽署了保密協定，卻有人提前公布數據。邱建富則質疑，民調中拔得頭籌者支持度短時間內明顯上升，不符合整體趨勢，將申請複查，並要求黨中央依「綜合評估」原則全面考量提名人選。

對此陳素月回應「輕舟已過萬重山」，強調會持續向前，並指出自己在類初選過程中未攻擊其他三位參選人。她表示，國民黨提出的財政劃分法案導致彰化縣經費將減少27.7億元，基於公平與區域發展平衡，她傾向支持行政院提出的財畫法不副署版本。

民進黨提名人選逐漸明朗，國民黨目前則已有兩名前副縣長洪榮章與柯呈枋表態爭取提名；而被民進黨列為唯一假想敵的立委謝衣鳯尚未表態，傳出她胞弟、現任議長謝典霖也有意角逐。陳素月表示，無論國民黨最終誰參選都是強勁對手，藍綠各有基本盤，她將全力以赴。