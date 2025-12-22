基隆擂戰鼓！童子瑋：為市民努力全力以赴 謝國樑連任策略：把市政做好

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨可望宣布提名基隆市議長童子瑋，2026年挑戰基隆市長謝國樑。童今天說，不論位置和角色，面對挑戰都全力以赴。圖／取自童子瑋臉書
民進黨可望宣布提名基隆市議長童子瑋，成為2026年基隆市長謝國樑尋求連任的競選對手。童今天說，不論位置和角色，面對挑戰都全力以赴。謝回應，童獲提名在意料之中，他最好的連任策略，就是把市政做好。

民進黨布局2026年縣市長選舉，媒體報導基隆市、彰化縣和雲林縣提名人選已定案，並將在24日中執會後宣布，基隆市長提名人為童子瑋。

童子瑋回應，從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都全力以赴。

謝國樑今天上午出席身心障礙者服務中心揭牌儀式，媒體詢問他對童子瑋將成為選戰對手的看法。謝說，民進黨提名童子瑋參選基隆市長是在意料之中，「我們也恭喜他」。

謝國樑表示，市府會持續的以市政來做優先，把我們的市政工做好。上周拜訪新北市長侯友宜時，他就提過最好的連任策略，就是把市政做好，把市政擺在優先的位置，這樣子自然就會有機會順利連任。

基隆市長謝國樑今天上午出席身心障礙者服務中心揭牌儀式時說，他最好的連任策略，就是把市政做好。記者邱瑞杰／攝影
