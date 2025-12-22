快訊

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

國民黨團告發5位大法官涉刑法枉法裁判罪 「知法玩法破壞民主法治」

傳將披綠袍選基隆市長 童子瑋：不論角色全力以赴

中央社／ 基隆22日電

媒體報導，民進黨將宣布提名基隆市議會議長童子瑋競選基隆市長，對此，童子瑋今天說，不論在哪個位置，面對任何挑戰都會全力以赴。市長謝國樑表示，最好的連任策略就是做好市政。

童子瑋透過文字表示，他從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都會全力以赴。

謝國樑已於去年12月24日與媒體茶敘時表態會競選連任，他上午出席身心障礙者服務中心揭牌前受訪說，民進黨會提名童子瑋參選基隆市長也是在意料之中，恭喜童子瑋。

謝國樑說，會持續以市政優先，把市政工作做好，他上週拜訪新北市長侯友宜時提到，最好的連任策略就是做好市政，把市政擺在優先位置，這樣子自然就會有機會順利連任。

中國時報報導，民進黨上週通知童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國出席24日中執會後記者會，將宣布提名3人競選明年縣市長。

童子瑋

延伸閱讀

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

市長選舉提前開戰？基隆市府拒童子瑋全市國小贈書 雙方互批政治

影／童子瑋表態要選基隆市長 謝國樑這樣回應了

相關新聞

縣市長選戰 藍有信心維持15席

民進黨提前布局二○二六，力拚翻轉多個藍營執政縣市。有藍營人士坦言，在宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣等，可能面臨人選產生困難或黨內...

邱議瑩現身鳳山聖誕市集 議員林智鴻：盼愛的力量在鳳山生根

高雄市議員林智鴻攜手鳳山區鳳東里長蔡瑋寧，今日在當地天天公園舉辦「Hi！Kid's 聖誕小老闆市集派對」，立委邱議瑩共襄...

北市爆隨機殺人 吳怡農兩點呼籲：檢討市府、警方有點早

台北市隨機殺人案震驚全台，含犯嫌在內造成4人死亡、11人受傷，各界質疑犯嫌在3小時內接連縱火、持刀殺人，警方似乎掌握不足...

許智傑首場造勢「歌王、歌后獻唱」7萬人到場 他喊打造高雄AI首都

立法委員許智傑今日在鳳山舉辦首場造勢大會，邀請立委邱志偉、楊曜、李柏毅和農業部前部長長陳吉仲助講，金曲歌后黃妃、歌王翁立...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。