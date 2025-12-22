快訊

縣市長選戰 藍有信心維持15席

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導

民進黨提前布局二○二六，力拚翻轉多個藍營執政縣市。有藍營人士坦言，在宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣等，可能面臨人選產生困難或黨內互打等情形，如何順利協調出候選人再與民眾黨整合，必須步步為營。不過，國民黨組發會主委李哲華說，對維持十五席縣市長戰果有信心。本周三確定提名台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉參戰。

現階段國民黨在新竹縣面臨多人競爭，表態者包括立委徐欣瑩、林思銘與副縣長陳見賢。黨內人士表示，新竹縣是藍軍優勢選區，若不用透過民調方式產生，當然是最好，將力求最平和順利方式產生候選人。新北部分，因兩位有意願角逐的人選李四川、劉和然各自忙於市政，會以市政優先，不急於協調。

而彰化作為六都以外人口最多的縣，更是藍營重中之重。立委謝衣鳯尚未鬆口，前副縣長洪榮章、柯呈枋已表態有意角逐。黨內人士說，民進黨人選出線後，選情已單純化，現在已開始進行內部協調工作，誰的勝率最高就會出線。

宜蘭方面，黨中央提名小組廿七日將邀請議長張勝德與立委吳宗憲碰面協調，協調不成就以內參式民調推派一位人選，再與民眾黨陳琬惠協調整合。

嘉義縣作為國民黨艱困選區，黨內人士表示，找不到人選的最壞情況已過去，目前還有時間醞釀，將採取在野合作模式徵詢最強人選。

此外，民眾黨多位黨公職有意投入議員選戰，黨主席黃國昌昨表示，一級主管參選就須請辭，間接證實副秘書長許甫等六人將在十二月廿四日離開職務。

國民黨 民眾黨

