邱議瑩現身鳳山聖誕市集 議員林智鴻：盼愛的力量在鳳山生根

高雄市議員林智鴻攜手鳳山區鳳東里長蔡瑋寧，今日在當地天天公園舉辦「Hi！Kid's 聖誕小老闆市集派對」，立委邱議瑩共襄盛舉，活動中不僅由警方因應時事，宣導緊急事故自保方法，林智鴻更安排在鳳山首次展示氫能充電站，高雄市騎警隊也帶著2隻馬現身，活動中由眾多民眾組成的市集攤位，讓現場相當熱鬧。

鑑於近日北捷恐攻事件，林智鴻今日在活動中攜手鳳山分局，向民眾宣導遇到緊急事故時的自保方法，舞台區也穿插音樂展演、泡泡秀，一旁有寵物認養與義剪、義診等攤位，近50個有民眾組成的跳蚤攤位，讓現場變成大型市集。

此外，今日也在現場首度公開「氫能充電站體驗」，民眾若忘記帶行充而面臨行動裝置沒電，在都氫能充電站直接使用充電，且適逢馬年將至，高市觀光門面「騎警隊」也來至現場，讓大小朋友爭相合影，盼來年「馬到成功」。

林智鴻表示，他在任內爭取天天公園新設路燈，也爭取近500萬元建設經費，將鄰近公園的鳳東六街山仔頂溝更新護欄，此外鳳學路人行道修繕、埤南兒童公園與鳳東兒童公園遊具、步道改善，還有中山東路多個巷弄排水溝蓋，皆已完成，全面照顧鳳東里在地民眾的休憩機能與生命財產安全。