北市爆隨機殺人 吳怡農兩點呼籲：檢討市府、警方有點早

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
爭取民進黨台北市長提名、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。記者黃婉婷／攝影
爭取民進黨台北市長提名、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。記者黃婉婷／攝影

台北市隨機殺人案震驚全台，含犯嫌在內造成4人死亡、11人受傷，各界質疑犯嫌在3小時內接連縱火、持刀殺人，警方似乎掌握不足。爭取民進黨台北市長提名、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，當前檢討市府、警方作為言之過早，但緊急應變體系如何更完善值得討論，民眾也該提高警覺。

吳怡農今天出席總統府前發言人Kolas Yotaka「禮物：一本關於台灣認同的書」簽書會。

對於隨機殺人案，吳怡農說，這起不幸的攻擊事件，有諸多面向需要檢討，最重要的是，民眾可以提升整體警覺性，包括在公共場所偶爾放下手機、觀察周遭，出現異樣直接通報，避免嚴重後果，事件發生當下，要以保護自己為優先，第一時間離開現場，不要留下打卡圍觀、影響員警行動。

對於犯嫌作案時間長達3小時，警方反應遭各界質疑，吳怡農說，這麼快去檢討市府和警方的作為言之過早，畢竟外界還不瞭解事件全貌，但確實能討論如何讓官方緊急應變體系做得更完善，比如如何讓大眾知道嫌犯還在周遭活動，是政府向社會大眾傳播訊息的重要能力。

吳怡農說，此時針對個案做太多評論，恐怕不是很負責，但仍呼籲民眾保持警覺心，要有安全意識，政府、警方執行緊急災害應變時，要記得將公共安全資訊更快且即時地轉達給民眾。

