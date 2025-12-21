許智傑首場造勢「歌王、歌后獻唱」7萬人到場 他喊打造高雄AI首都

立法委員許智傑今日在鳳山舉辦首場造勢大會，邀請立委邱志偉、楊曜、李柏毅和農業部前部長長陳吉仲助講，金曲歌后黃妃、歌王翁立友演唱，也有許的國小、國中同學、高中、大學等同學拍影片訴說當年對許的印象，許智傑在活動尾聲大進場時，眾人齊聲喊「挑一個好市長，許一個好未來」、「智慧高雄、傑然不同」，並由翁立友帶領眾人合唱。

造勢大會由金曲歌后黃妃開場演唱，一連飆唱非常女、妝乎水水、追追追等經典歌曲，接著由許智傑大學同學、律師陳君聖和碩班同學、校長黃俊傑等人拍攝影片推薦，還有鳳山區里長聯誼會演唱歌曲「我做你的靠山」，歌王翁立友則在最後演唱堅持、手中情2首金曲，許智傑最後在眾人簇擁之下進場，主持人稱現場累積近7萬人。

許智傑致詞前先為台北捷運攻擊事件默哀數分鐘，他說此事件讓他憤怒哀痛，面對社會亂象，他深知倫理品德的重要性，因此將推動科技進步的同時，也會推動品德教育，近年國籍上屢有攻擊事件，他攻讀教育學位、身為老師，有很深感觸，品德教育能減少社會暴戾之氣和網路霸凌，「讓高雄除了台積電，更展現台灣人的品德、善良」。

「我是許智傑，我要帶領高雄飛向全世界。」許智傑說，他的造勢活動，每位民眾都是他的最大咖，他要用科技專業，將高雄打造成AI首都，他從基層的市民代表、縣議員、鳳山市長、立委，一生長達20年都在深愛的高雄家鄉打拼，高雄的進步不能停歇，「下個4年需要有遠見的市長，我是唯一有地方行政經驗的領導者」。

許智傑說，他背後的三井百貨公司明年底前要開幕，這是他在10多年前推動，如果沒有他，就沒有三井LALAport，黃埔新村就可能被拆掉，他讓高科大成為全台最大的科大，並為高雄機場爭取25條直飛航線，未來將再爭取24小時無宵禁機場，他更透露高雄機場未來機會復飛往桃園的接駁飛機。他更誓言擔任市長後，將設計高雄AI小秘書APP，融入全市所有虛擬數位內容，並加強推廣給長輩使用。

邱志偉表示，高雄過去是重工業城市，如今在歷任市長努力下，已經變成高科技、國際觀光城市，許智傑學歷好、從政經歷完整，已經在高雄在地努力20多年，「我有信心許智傑一定能接棒陳其邁」。陳吉仲表示，他在農業部8年和許智傑一起打拼，為農民爭取退休金、保險、醫療補助等，過去國民黨執政將8成水果賣到中國，遭對方禁賣之後，他和許智傑擴大通路，將大樹鳳梨、燕巢芭樂、美濃香蕉等，「5成以上外銷到日本、全世界」。