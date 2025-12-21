林岱樺提「暖冬3願」 強調用政見爭取認同

快訊

中央社／ 高雄21日電

投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今天前往鳳山天公廟參拜祈福，提出「暖冬3願」，包括「婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心」，強調用政見爭取認同、用基層贏得勝選。

今天是冬至，也是天赦日，林岱樺上午前往鳳山天公廟參拜祈福，並接受媒體聯訪表示，選在今天這個吉祥日子，希望天公可以保佑台灣平安、高雄進步，所有人出入安全，也藉此機會向天公發願，祈求婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心。

林岱樺說，第一，婦女有依靠方面，希望滿足臨時托育需求，及讓婦女回到職場有更多資源，最重要的是霸凌零容忍。第二，讓年輕人有出路，同時關注青少年心理狀態，建構社會安全網，在6大行政區設置共6個青少年多功能活動中心。

老人能安心方面，林岱樺指出，要讓65歲以上長者有健康偵測錶，有任何異狀，高雄市多家市立醫院都能全力支援，陪伴、照顧長者。

民進黨高雄市長初選共有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑4人參選。許智傑今天下午將在鳳山區舉辦大造勢，而林岱樺也將於27日在鳳山區造勢拚場。

林岱樺說，與其說是大造勢，不如說是她對高雄市民的承諾，希望藉由造勢活動，尤其是最後一場、27日在鳳山的大造勢，她會更完整的將產業政策及照顧市民的所有政見，完整向市民報告，用政見爭取認同、用基層贏得勝選。

林岱樺 政見

批賴清德要鬥到2028年 鄭麗文談宜蘭縣長人選沒內定：就是要贏

綠、白下屆宜蘭縣長人選出爐，國民黨現有兩人相爭，誰能披掛上陣引起關切。黨主席鄭麗文今天說，只有一個目標「就是要贏」，沒有...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

