林岱樺提「暖冬3願」 強調用政見爭取認同

投入民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，今天前往鳳山天公廟參拜祈福，提出「暖冬3願」，包括「婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心」，強調用政見爭取認同、用基層贏得勝選。

今天是冬至，也是天赦日，林岱樺上午前往鳳山天公廟參拜祈福，並接受媒體聯訪表示，選在今天這個吉祥日子，希望天公可以保佑台灣平安、高雄進步，所有人出入安全，也藉此機會向天公發願，祈求婦女有依靠、年輕人有出路、老人能安心。

林岱樺說，第一，婦女有依靠方面，希望滿足臨時托育需求，及讓婦女回到職場有更多資源，最重要的是霸凌零容忍。第二，讓年輕人有出路，同時關注青少年心理狀態，建構社會安全網，在6大行政區設置共6個青少年多功能活動中心。

老人能安心方面，林岱樺指出，要讓65歲以上長者有健康偵測錶，有任何異狀，高雄市多家市立醫院都能全力支援，陪伴、照顧長者。

民進黨高雄市長初選共有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑4人參選。許智傑今天下午將在鳳山區舉辦大造勢，而林岱樺也將於27日在鳳山區造勢拚場。

林岱樺說，與其說是大造勢，不如說是她對高雄市民的承諾，希望藉由造勢活動，尤其是最後一場、27日在鳳山的大造勢，她會更完整的將產業政策及照顧市民的所有政見，完整向市民報告，用政見爭取認同、用基層贏得勝選。