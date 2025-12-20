批賴清德要鬥到2028年 鄭麗文談宜蘭縣長人選沒內定：就是要贏

綠、白下屆宜蘭縣長人選出爐，國民黨現有兩人相爭，誰能披掛上陣引起關切。黨主席鄭麗文今天說，只有一個目標「就是要贏」，沒有內定人選；媒體詢問藍白合是否會把宜蘭「換出去」? 鄭說，這是江湖傳言，聽聽就好。

民進黨決定徵召宜蘭縣信賴之友會理事長、律師林國漳，民眾黨徵召前立委、縣黨部主委陳琬惠，藍營則有立委吳宗憲及議長張勝德爭取提名，日前還遭媒體人吳子嘉爆料「放狗咬人」事件，讓外界更關心國民黨縣長人選。

國民黨宜蘭縣黨部今天在縣議會舉辦131年黨慶典禮，鄭麗文出席時回應此事，強調國民黨不會和稀泥，會遵守制度不偏不倚，保證沒有內定人選，黨部一定公平公開公正，「誰會贏我們就提名那個人選」；也說，宜蘭近日會進行第二次協調，希望完成黨內整合與團結。

鄭麗文表示，這段時間民進黨非常惡劣、無所不用其極用司法追殺縣府，明年這場選舉非常重要，宜蘭一定要團結，不能夠讓民進黨用司法作為政治鬥爭工具這種惡劣手段得逞。

藍營人選未定，是否會「輸在起跑點？」鄭麗文說，民進黨帶頭每天搞選舉、搞政爭，在野黨也必須嚴陣以對，她上任後積極通過相關提名辦法，在全台進行初步溝通協調。並說，與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，包括最近重大的憲政危機，兩人看法一致，昨天也提出對賴清德總統的彈劾案，未來藍白合會政策先行，提名人選部分，國民黨會先完成自己的提名程序，再與民眾黨協調，啟動藍白合作的提名機制，一切都是按部就班在走。