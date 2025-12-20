林岱樺暫停競選活動 為北捷往生者殤祈願市民平安

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
台北市昨晚發生隨機傷人事件，27歲男子張文北捷台北車站投擲煙霧彈、中山站誠品百貨南西商圈隨機傷人，釀4死5傷。民進黨立委、高雄市長初選參選人林岱樺表示，他今明兩天將暫停競選活動，為北捷往生者殤，也祈願市民平安。

林岱樺指出，針對北捷發生的隨機攻擊事件，她無比心痛，也向無辜傷亡的同胞與家屬，致上最深的哀悼與慰問；同時，他也在第一時間立刻針對城市安全防衛機制，提出相關對策。

林岱樺說，此時此刻，社會需要的是安靜、陪伴與安全感，避免喧鬧的政治活動。因此決定今明兩天暫停競選活動，與國人共同慰撫傷者、哀悼不幸往生同胞，並沉澱思考社會安全機制的彌補。

林岱樺表示，政治活動暫停，關懷不能停，她祈願每一位城市的主人，都能安全、安心生活。

