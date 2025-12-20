新竹縣市長選戰白熱化 徐欣瑩曬高虹安合照 喊跨縣市藍白合

2026新竹縣長藍營內戰，已宣布參選的國民黨立委徐欣瑩，昨在臉書曬出與剛復職的新竹市長高虹安合照，徐強調「不分黨派打拚，成為跨縣市藍白合」。同樣宣布參選的藍營副縣長陳見賢團隊表示，沒特別回應。國民黨前發言人何志勇昨宣布參選新竹市長，爭取公平初選機制。已被視為竹市藍白共主的高虹安回應「給予祝福」。

高虹安助理費案二審貪汙無罪後，藍白都認定她可望代表藍白拚連任。新竹縣長楊文科明年卸任，竹北市長鄭朝方已被視為綠營最強母雞，藍營有徐欣瑩、陳見賢表態參選，立委林思銘也盼良性競爭，徐前天喊話「不是派系運作」，讓藍營內戰白熱化。

徐欣瑩昨在臉書曬出與高虹安合照，她準備新竹縣東方美人茶，加上老店甜鹹點心。徐欣瑩說，前天赴竹市府為復職首日的高虹安打氣。徐欣瑩說，無論在何位置，都能與願意為這片土地努力的人，不分黨派一起打拚，成為跨縣市的藍白合。

清華大學兼任助理教授何志勇昨宣布參選2026新竹市長，交通部前部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑等人到場支持。國民黨已宣布，竹市以現任優先，將禮讓民眾黨。何志勇昨表示，藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的整合，公平合理的初選機制，才能讓支持者心服口服。

高虹安昨受訪表示，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來，都是值得尊重的事情，她給予何志勇祝福。

國民黨新竹市黨部主委王志豪表示，2026年新竹市長選舉，藍白合作是致勝關健，以現任連任優先為共識，期盼何志勇能顧全大局。