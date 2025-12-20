彰化縣長綠營類初選被質疑 黨部回應公平公開

民進黨下屆彰化縣長「類初選」民調，立委陳素月以2個百分點勝出，仍待綠營拍板。不過，候選人之一的邱建富質疑陳素月的支持度「不尋常」，將申請複查。陳素月表示，這與她自做民調相符，希望中央做出最符合民意的決定。針對綠營茶壺風暴，民進黨彰化縣黨部表示，民調過程公平公開。

民進黨彰化縣長4名候選人與國民黨立委謝衣鳯對比民調，本月17日公布結果。據了解，陳素月獲44%第一，黃秀芳及邱建富百分之42%居次，林世賢40%，4人民調全勝過謝衣鳯。不過，民調結果仍須由選對會綜合其他項目評估後，再提請主席賴清德拍板決定徵召人選，預估最快本月25日由中執會通過。

邱建富昨指出，他取得各陣營封關前多分民調資料顯示，彰化地區3名主要參與者的支持度，原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，但黨中央公布的民調，拔得頭籌者在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與整體趨勢不符，顯得「不尋常」，將申請複查，要求黨中央依綜合評估原則，全面考量提名人選。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞回應表示，彰化縣非執政縣市採徵召而非初選，除了依民調以外，還有綜合評估，再由黨主席徵召提名，民調是由中央舉辦，民調過程秉持公平、公正及公開原則，況且在民調揭露當時，4名候選人都在場，卻未提出異議，黨部希望相關人員對外不要有不當言論。

原本呼聲最高的立委黃秀芳坦然表示，她接受民調結果，不論由誰獲得中央徵召，希望大家都能團結，全力輔選。彰化市長林世賢則怒批，在黨中央公布民調結果時，大家都簽了保密協定，沒想到竟有人不當公布數據，令人遺憾。

國民黨部分，目前已有2前副縣長洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，被民進黨對比民調列為唯一假想敵的立委謝衣鳯仍未表態，還傳出她的胞弟、現任議長謝典霖有意爭取提名。藍營黨中央已啟動協調，如協調不成，即辦理初選，最快春前節確認提名人選。至於民眾黨部分，將由黨中央評估人選。