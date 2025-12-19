應佳妤若參選打亂藍營態勢？ 鍾小平示警：民進黨最開心
台北市中正萬華選情激烈。北市議員應曉薇今與女兒應佳妤舉辦活動，參選與否備受專注，同選區北市議員鍾小平表示，應佳妤參選肯定是民進黨會開心，泛藍分裂，就會有上四席的機會。
中正萬華共有8席議員空間，目前藍營有4席、綠營3席、無黨籍1席的空間。藍營市議員應曉薇雖然深受官司纏身，但近期積極拉著應佳妤到活動走跳、曝光，究竟自己參選或是改派女兒應佳妤接棒，都格外令人關注。
該選區北市議員鍾小平表示，應佳妤因為不是國民黨員，所以不能和參選人李孝亮、周世雄、郭音蘭等藍營新人參加初選，所以可能會是用無黨籍參選。
鍾小平說，但若以這樣的態勢，應佳妤出來參選可能會搶到民眾黨的票多一點，但是藍營也會受影響。尤其應佳妤參選，民進黨肯定會是最開心，泛藍分裂，就會有上四席的機會，「多一個人選，就多分一些票，所以整個態勢，還是要提高警覺。」
