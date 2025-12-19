應佳妤若參選打亂藍營態勢？ 鍾小平示警：民進黨最開心

民進黨高雄市長初選四搶一，網媒本周披露民進黨最新「內參民調」，除了排名第一的立委邱議瑩單獨過半獲得逾51%民調，其餘3人許智傑、賴瑞隆、林岱樺清一色都是48％，國民黨對手柯志恩則頂多30％。民調高低可帶風向，排名被吊車尾的林岱樺直斥，這是「造勢操作」。

2025-12-19 11:23