邱建富質疑類初選民調「短時間內支持度攀升」 民進黨盼勿不當發言

中央社／ 彰化19日電
參與民進黨彰化縣長選舉類初選民意調查的前彰化市長邱建富今天說，拔得頭籌者極短時間內支持度明顯攀升，不符先前整體趨勢。圖／邱建富提供
參與民進黨彰化縣長選舉類初選民意調查的前彰化市長邱建富今天說，拔得頭籌者極短時間內支持度明顯攀升，不符先前整體趨勢；民進黨彰化黨部說，希望勿以不當言論對外發言。

民主進步黨籍立法委員黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，17日公布結果，陳素月民調領先。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞接受媒體聯訪表示，民調數字揭曉當天，邱建富未提異議，民進黨中央執行委員會最快25日公布提名人選，要請加入類初選民調的人，不要再以不當言論對外發言。

邱建富透過新聞稿說，黨中央公布民調排名與他封關前自行做的民調數據落差大，他雖說過先沉潛思考下一步，但隔天跑行程時，聽到支持者的聲音，表達不滿心聲，也會向黨中央提複查。

他說，根據各陣營封關前民調資料，彰化地區3名主要參與者支持度原本高度膠著，差距也在誤差範圍內，但黨中央民調中，拔得頭籌者支持度卻在極短時間內明顯攀升，不符先前整體趨勢，他覺得有問題。

陳素月接受媒體電訪時說，尊重邱建富說法，其他不多評論。

民調 邱建富 民進黨 陳素月 林世賢

