藍營何志勇參選竹市長 提初選機制、與高虹安民調定勝負

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇今宣布參選2026年新竹市長。面對國民黨已表示2026竹市一定禮讓民眾黨。何志勇強調藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制、公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服。

何志勇今在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」召開記者會，邀請交通部前部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑、竹塹北館藝術團團長鄭德宣等人到場支持。針對國民黨提竹市現任優先，且將禮讓民眾黨的說法，何志勇表示，會努力說服國民黨中央辦公平、公開初選，為市民爭取最大福利。且黨內初選勝出者再與高虹安PK民調，就全力支持最強的「藍白合」人選。

何志勇強調，尊重國民黨的初選機制，但也會努力說服國民黨中央接受自己的提議，並保證一切會以新竹最高利益、會以國民黨以及在野聯盟最高利益為出發點。

何志勇表示，他參選並非為了反對特定個人，而是要挑戰阻礙進步的陳舊結構與思維。新竹很大，容得下各種專業的對話；新竹也很小，所有為它付出的人都會相遇，唯有建立「共創」文化，才能成就「共榮」成果。何志勇最後以「新竹越來越勇」為號召，與市民朋友一起想像未來、共同擘劃城市願景，並提出具體可行的政策解方，為這座偉大的城市創造屬於當代的新政治想像。

鄭德宣表示，新竹有深厚文化底蘊，何志勇非常注重文化保存，期待他能發揮新竹深厚文化底蘊，讓世界看見新竹。葉匡時強調，地方首長一定要有國際視野，期待何志勇為新竹帶來改變，在深厚人文基礎下，發揮新竹的科技與實力。栗正傑表示，新竹一定要藍白合，相信國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌一定能協調公平機制。但他也強調，國民黨是百年大黨，新竹市市長選舉一定不能缺席，必須要派自己候選人來競爭。