盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
楊瓊瓔今天上午也從大雅服務處總部起，開始掛起盧秀燕與自己的賀年看板。記者黑中亮／攝影
楊瓊瓔今天上午也從大雅服務處總部起，開始掛起盧秀燕與自己的賀年看板。記者黑中亮／攝影

2026年台中市長選戰開始加溫，繼江啟臣懸掛起與市長盧秀燕的合照看板，初選對手楊瓊瓔今天上午也從大雅服務處總部起，開始掛起盧秀燕與自己的賀年看板，楊陣營指出，預計第一批20面會陸續懸掛在潭子、大雅、豐原、烏日、龍井、西屯、北區、南區等地，內容同樣都是和市長一起向市民賀年，預計到底前大概會完成100面。

台中市長盧秀燕任期將於明年屆滿，國民黨人選目前仍未拍板，楊瓊瓔、江啟臣兩位初選表態後，之刻展開街頭競爭，本周起各自固守地盤，江啟臣陣營前天起，分別在台中市北區、南屯區、龍井區等多處重要路口，陸續出現盧秀燕與立法院副院長江啟臣合體的賀年看板，位置多設於車流量龐大的幹道旁。

江啟臣指出，過去與市長盧秀燕合作愉快，多年來在國政、市政及選戰上均密切配合，是彼此信任的夥伴，此次歲末設置賀年看板，主要是向市民表達感謝與祝福，也期盼持續與市府團隊攜手，讓台中向前。

楊瓊瓔也表示，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。

楊瓊瓔說，「幸福、健康、台中好運加馬。」是她的行動承諾，因此從今天起，先從自己服務處開始出動大型吊車，會先在潭子、大雅、豐原、烏日、龍井、西屯、北區、南區等地，同樣吊掛20面看板，到12月底前大概會完成100面，內容同樣都是和市長盧秀燕一起向市民賀年，期盼馬年能與盧市長共同守護長者健康、孩童平安、青年展翅、企業興隆，把民意化為建設，讓幸福在台中持續發生，讓每個家庭邁向更美好未來。

江啟臣陣營前天起，分別在台中市北區、南屯區、龍井區等多處重要路口，懸掛與市長盧秀燕合體的賀年看板。圖／讀者提供
江啟臣陣營前天起，分別在台中市北區、南屯區、龍井區等多處重要路口，懸掛與市長盧秀燕合體的賀年看板。圖／讀者提供

