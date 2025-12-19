影／綠彰化縣長民調結果引爭議 邱建富質疑陳素月支持度「不尋常」

民進黨中央黨部17日公布參加彰化縣長「類初選」的4名候選人民調結果後，立委陳素月以2個百分點之差勝出，不過， 候選人邱建富稱有地方人士質疑，陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，要求黨中央依「綜合評估」原則，全面考量提名人選。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞回應表示，彰化縣非執政縣市採徵召而非初選，除了依民調以外，還有綜合評估，再由黨主席徵召提名，民調是由中央舉辦，民調過程秉持公平、公正及公開原則，在民調揭露當時，四名候選人都在場，卻未提出異議，黨部希望相關人員對外不要有不當言論。

民進黨彰化縣長4名參選人類初選民調，與國民黨立委謝衣鳯對比民調，本月17日公布民調結果，獲了解，陳素月獲44%第一，黃秀芳及邱建富百分之42%居次，林世賢40%，四人民調全勝過謝衣鳯。不過，民調結果仍須由選對會綜合其他項目評估後，再提請主席賴清德拍板決定徵召人選，預估最快訂本月25日由中執會通過。

陳素月表示，尊重邱建富的說法，但其實此次「類初選」的民調結果，她以2個百分點勝出，其實與她之前做民調相當，並無所謂「不尋常」。由於還有綜合評估階段，她自認負評最低，而且她擔任4屆立委的經歷，無論地方服務及爭取地方建設的成績，均有目共睹，希望黨中央能做出最符合民意的決定。

民進黨彰化縣長「類初選」民調公布兩天前彰化市長邱建富今天發新聞稿指出，在地方人士協助下取得各陣營封關前多份民調資料後顯示，彰化地區3位主要參與者的支持度原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，難分高下；但在黨中央公布的民調中，拔得頭籌者卻在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符，令不少熟悉選務操作的人士直言「百思不得其解」。

邱建富表示，民調本就存在合理波動，但若在短時間內出現跳躍式成長，且與多方掌握的資料出現明顯落差，自然會引發討論與質疑。他強調，相關疑問並非單一陣營的主觀感受，而是在交叉比對後的客觀判斷，地方甚至出現「我們的民調是不是含稅，只有她的是稅外加」的玩笑說法，反映基層對數據變化的困惑。