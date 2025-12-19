「跨縣市藍白合」拚縣長？徐欣瑩臉書曬照 送這個賀高虹安復職

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
徐欣瑩今在臉書發文並曬出照片，指昨天特別前往市府替復職首日的高虹安加油打氣。記者王駿杰／翻攝自徐欣瑩臉書

新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨籍副縣長陳見賢已宣布參選，同黨籍立委徐欣瑩昨也宣布投入戰局；特別的是，昨天也是新竹市長高虹安復職首日，徐欣瑩今在臉書發文並曬出照片，指昨天特別前往市府替復職首日的高虹安加油打氣，強調自己無論在何位置，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派一起打拚，成為跨縣市的藍白合。

徐欣瑩在臉書指出，這趟行程帶著單純的心意，就是替高虹安加油，恭喜對方重返工作崗位，繼續為所熱愛的城市努力。為此她還準備竹縣「東方美人茶」，寓意歷經淬鍊後的回甘—最美女力，來自最堅韌的初心。

徐欣瑩說，知道高虹安復職首日必定繁忙，特意帶了自己從小吃到大的老店「美乃斯」點心，一甜一鹹，希望高虹安在忙碌中能稍作休息、補充體力。

徐欣瑩說，高虹安曾稱這一年半來人生被迫按下暫停鍵。面對這段時間的壓力與考驗，高始終堅持，這份毅力讓她敬佩。高虹安也說，「在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩。」這句話讓她感同身受。從政路上，她也曾遇風雨，正是鄉親與朋友的支持，才能走下去。那些溫暖，一直銘記在心。

徐欣瑩指出，她與高虹安都是理工博士，也曾經歷立法院的洗禮。未來，她期盼不論在什麼位置上，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，不分黨派，只為共好的明天。同心同行，為深愛的家鄉，一起打拚。

新竹縣長選舉將於明年登場，國民黨籍副縣長陳見賢已宣布參選，同黨籍立委徐欣瑩昨也宣布投入戰局，喊話這場選舉「不是派系運作、政治交換」，國民黨要推最強候選人。陳見賢團隊抨擊徐的發言「無助團結，二次傷害基層」。醞釀參選的同黨立委林思銘則說，盼良性競爭。

