藍營前發言人今宣布角逐新竹市長 高虹安：祝福

新竹市長高虹安昨天重返新竹市政府上班，今早參加國立新竹高工114學年度全校運動會，媒體聯訪時針對國民黨前發言人何志勇今預計開記者會，宣布參選新竹市長，高虹安回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），這都是一件值得尊重的事情，她在這邊也給予何祝福。

高虹安復職後，政壇預估她幾乎篤定參選2026拚連任。民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。

另有媒體提問，指高虹安昨復職，代理市長邱臣遠率團出國，有網友稱沒有交接到，對此，高虹安說，其實，收到內政部回函復職函件的時間大約是在12月17日下午三點多左右，當時她就已經先跟邱臣遠處理交接相關事宜。

高虹安說，她昨天到了市府，其實也都已經跟相關局處首長大略討論過目前的市政進度，因此，並沒有所謂「沒有交接」這件事情，也請大家不要過度解讀。