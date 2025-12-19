快訊

民進黨嘉義縣長初選升溫 爭取提名蔡易餘、黃榮利拚動員比政見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣長初選升溫　爭取提名立委蔡易餘（右三）與團隊在太保宏都磐石社區、國家藝術社區、七主宮商圈等地拜票、追垃圾車，逐戶向鄉親請託。圖／蔡易餘服務處提供
民進黨2026年嘉縣長黨內初選升溫，黨中央規畫明年1月中旬民調，依時程安排，縣長政見發表會1月3日、4日舉行，其中1月4日下午2時至3時由民視電視台承辦，採「申論、結論」形式進行，成為民調前重要檢驗。立委蔡易餘與縣議員黃榮利完成初選登記後，雙方近期動作頻頻，積極爭取基層支持。

蔡易餘日前選在被視為對手政治重鎮太保市後潭平安宮舉辦造勢活動，現場湧入大批支持者，廟埕人潮滿滿，展現不容小覷的動員能量。蔡易餘以「接力轉型、再嘉速度」為造勢主軸，縣長翁章梁、立委陳冠廷、副議長陳怡岳及多位議員、地方代表力挺，展現黨內團結氣勢。

造勢活動後，蔡易餘與團隊持續在太保宏都磐石社區、國家藝術社區、七主宮商圈等地拜票、追垃圾車，逐戶向鄉親請託，呼籲接到民調電話時給予支持。蔡易餘提出照顧農民3大主張，包括老農津貼加碼至每月1萬元、放寬排富門檻，作為政策訴求重點。

縣議員黃榮利主打「深耕基層、務實治理」，強調「山區海區都有黃榮利」，並呼籲民眾在電話民調中支持。他近日發布首支形象CF「捲起袖子做」，以溫厚、踏實敘事風格，回顧超過40年公共服務歷程，從村長、農會體系、太保市長到縣議員，展現其長期扎根地方、一步一腳印的政治風格。

黃榮利強調，自己是30多年資深黨員，長期參與黨內民主運作，熟悉地方行政與財政事務，擔任太保市長期間成功償還全部市庫債務，讓財政「歸零再出發」，太保成為嘉縣18鄉鎮市中唯一人口持續正成長的城市，證明務實治理成果。面對嘉縣關鍵發展時刻，他表態願意承擔責任，延續縣政穩健推進。

民進黨縣市長初選11月11日開跑，嘉縣由蔡易餘與黃榮利角逐。蔡易餘主打產業、觀光等八大領域拚出「八個第一」；黃榮利提出翻轉嘉義縣、比照嘉市年年發放現金的構想。2人曾在上屆立委初選交鋒，當時黃榮利在總統賴清德勸說下退選，3年後再度同場競爭，戰況備受關注。

