徐欣瑩參選竹縣長 派系說掀藍營內戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
立法委員徐欣瑩宣布參選2026年新竹縣長。她表示，並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。圖／取自徐欣瑩臉書
立法委員徐欣瑩宣布參選2026年新竹縣長。她表示，並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。圖／取自徐欣瑩臉書

新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨籍副縣長陳見賢已宣布參選，同黨籍立委徐欣瑩昨也宣布投入戰局，喊話這場選舉「不是派系運作、政治交換」，國民黨要推最強候選人。陳見賢團隊抨擊徐的發言「無助團結，二次傷害基層」。醞釀參選的同黨立委林思銘則說，盼良性競爭。

新竹縣長藍營三強鼎立，已擦出火藥味。徐欣瑩曾任竹縣議員，也曾參選副總統與新竹縣長，這次決定參選，她說並非一時衝動，而是地方鄉親的期待讓她挺身而出；新竹縣擁有全台關鍵的科技產業聚落，但人口成長，交通、教育與基礎建設不足，應打造成為生活安心的城市。

徐欣瑩還強調，這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來方向的關鍵選擇。

針對徐的發言，陳見賢競選辦公室表示，徐欣瑩爭取國民黨提名，不該一邊爭取提名，一邊把支持陳見賢的基層同志，打成派系運作與政治交換，基層無法接受，也無助於藍營團結。陳見賢團隊發言人田芮熙說，徐欣瑩所謂的「派系」指的是誰？對長期支持國民黨的基層造成二次傷害。

徐欣瑩隨後回應，他是國民黨員，面對民進黨來勢洶洶，黨內要團結，對外要爭取藍、白在野支持，國民黨沒有分裂的空間，絕對都要推出最強候選人。

