盧秀燕同框成焦點 台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔兩強看板戰升溫

台中市長盧秀燕任期將於明年屆滿，2026年市長選戰逐步升溫。相較民進黨已確定徵召立委何欣純參選，國民黨人選仍未拍板，基層對整合進度出現焦慮，而盧秀燕的態度與動向，更成為藍營內外關注焦點。今天多處街頭突然出現盧秀燕與江啟臣合照看板，據了解，對手楊瓊瓔明天也將同時掛出約20面看板，江、楊看板戰，凸顯市長選舉升溫。

本報記者掌握，國民黨中央下周將開始協調台中市長選舉。18日午後，台中市北區、南屯區、龍井區等多處重要路口，陸續出現盧秀燕與立法院副院長江啟臣合體的賀年看板，位置多設於車流量龐大的幹道旁，據了解仍有多面看板準備上架，引發外界聯想，是否象徵盧秀燕對江啟臣參選市長的支持態度，為藍營選情投下變數。

不過，根據楊瓊瓔陣營表示，預計明天一口氣會掛上約20面看板，也是與市長盧秀燕的合照，重點是拜年賀歲，希望台中市民過好年。

目前國民黨內表態爭取2026年台中市長提名者，包括江啟臣與立委楊瓊瓔。過去一段時間，盧秀燕對兩人參選均表達祝福，未公開介入。

江啟臣早一步掛看板，熟悉藍營運作人士指出，盧秀燕行事一向謹慎，凡涉及其肖像之看板或文宣，必定經本人同意，在市長人選尚未定案前，任何同框畫面都具高度象徵性。

江啟臣陣營近來動作頻頻，自14日宣布爭取黨內提名後，已陸續在全市近20處設置看板，並主打與盧秀燕合體畫面。知情人士指出，江啟臣長期耕耘台中，對市長選舉早有準備，爭取代表國民黨出戰態度明確，加上現階段民調表現，讓陣營評估選情具備優勢，後續仍將持續布局。

對於合體看板引發討論，江啟臣表示，他與盧秀燕長期合作，是彼此信任的夥伴，過去多年在國政、市政及選戰上均密切配合。他指出，此次歲末設置賀年看板，主要是向市民表達感謝與祝福，也期盼持續與市府團隊攜手，讓台中向前。

另一方面，率先宣布投入國民黨黨內初選的立委楊瓊瓔，也預計明天在台中多處掛出約20面看板，同樣採用與盧秀燕合成的合照畫面。楊瓊瓔於11月底表態參選後，積極展開行程與宣傳，強調將以長期地方經驗與基層連結，爭取黨內與選民認同。