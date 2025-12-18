茶壺風暴上演？派系說引竹縣藍營內戰 徐欣瑩喊話：推出最強候選人

國民黨新竹縣黨部上演茶壺風暴。立委徐欣瑩今宣布參選新竹縣長，並稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」，引來同樣宣布參選的副縣長、黨部主委陳見賢競辦批言論已傷害基層；徐欣瑩也出面說明，國民黨沒有分裂的空間，絕對都要推出最強候選人。

陳見賢競辦批，徐欣瑩過去對黨不忠誠、背叛藍營的政治選擇尚未交代清楚，如今反而反過來攻擊黨內同志，形同把並肩作戰的夥伴當成敵人，並質問徐欣瑩所謂的「派系」，究竟指的是誰？

徐欣瑩也回應，她是國民黨黨員，面對威權的民進黨政府來勢洶洶，國民黨對內要團結，對外要整合藍白在野所有的支持，「大家一起努力，積極爭取支持，我們唯一的目標就是讓新竹在改革、AI的時代讓新竹更好，這是我們不能迴避的責任，今天既然表達了承擔的意志，就會為竹縣繼續往前」。

徐欣瑩表示，新竹縣是國民黨的重要基石，面對鄉親的殷切期盼，每一份支持都必須虛心珍惜，主席鄭麗文也堅定指出：「國民黨在每一個縣市，絕對都要推出最強候選人。」

「我始終抱持著謙卑受教的心情，聽取基層與各界前輩的指導。」徐欣瑩說，選舉是為了實現服務縣民的理想，這不僅是對政黨負責，更是對全體新竹縣民最誠信的責任承擔。國民黨將全力以赴，展現守護新竹縣的堅定意志。

「新竹正處於改革與AI時代的交界點，我們有責任讓這座城市走在時代尖端， 讓新竹成為台灣在世界的最大亮點」，徐欣瑩強調，她已做好準備，為新竹的下一個十年奮力一搏。

徐欣瑩立委辦公室也聲明，面對民進黨政府的強勢挑戰，國民黨沒有分裂的空間，必須展現高度的團結實力，黨內所有指名道姓的指控，都不利於團結，更給民進黨見縫插針的機會，陳見賢主委是國民黨重要資產，更是多年的朋友，國民黨要守住這座城池，絕對需要主委一起努力，黨內互打無助於團結勝選，絕對不該把時間浪費在無謂的互相誤會及指責中。