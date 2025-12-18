快訊

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

日本年度四字成語出爐！「古米奮鬥」象徵米價飆升

影／用副署權對抗立法權 吳宗憲：只會出現在獨裁國家

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天中邀請不分區立委，到中央黨部舉行「便當會」，國民黨立委吳宗憲（圖）出席。記者林澔一／攝影
國民黨主席鄭麗文今天中邀請不分區立委，到中央黨部舉行「便當會」，國民黨立委吳宗憲（圖）出席。記者林澔一／攝影

國民黨主席鄭麗文今天中午邀請不分區立委，到中央黨部舉行「便當會」。國民黨不分區立委吳宗憲、柯志恩、陳菁徽、葛如鈞、蘇清泉等人出席。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲會後轉述，未來便當會會以常態的方式舉辦，作為黨與立委間的溝通管道，透過黨中央的垂直整合，強化與各地方黨部之間的聯繫，形成完整的支援體系。

吳宗憲表示，黨主席鄭麗文昨天在中常會指示「戰到2028」，並非單純的政治口號，而是因應一路走來愈發嚴重的憲政危機。行政機關對立法院三讀通過的法律選擇性不執行，甚至將原本用於制衡行政權的副署權，拿來對抗立法權，這樣的作法完全違反憲政設計。他強調，這類情況不僅在中華民國憲政史上前所未見，在世界各民主國家中也極為罕見。民主國家不會發生民意機關依法三讀通過的法律，卻由行政機關自行解讀為違憲而拒絕執行的情形，這種作法只會出現在獨裁主國家。

吳宗憲說，憲法對行政院長早已有清楚的制度安排。若行政院認為立法院所制定的法律確實窒礙難行，憲政體制中設有覆議權，作為正式且合法的救濟途徑，不可能同時再賦予行政首長其他權限來對抗立法權，否則形同疊床架屋，破壞權力分立的基本原則。因此對於部分立法委員或特定學者主張「副署權可用來對抗立法權」的說法，吳宗憲直言相關論述缺乏憲政基礎，令人難以理解，也無助於化解當前的憲政爭議。

