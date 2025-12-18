端出東高雄政見 賴瑞隆：打造繁榮宜居城市

快訊

中央社／ 高雄18日電

投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今天召開願景記者會，針對東高雄地區提出政見。賴瑞隆說，將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成繁榮的永續宜居城市。

民進黨高雄市長初選白熱化，目前有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑等人參選。賴瑞隆今天召開「大高雄願景系列之三」記者會，針對東高雄提出政見。

賴瑞隆表示，高雄各區承擔不同功能，如都會區的鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹，將發展智慧治理與科技創新，打造便利及具活力的都市生活圈。旗山、美濃串連原民、客家文化、山城景觀與農村風貌，打造有主題及文化深度的觀光廊帶。

同時，也將挖掘內門、大樹、六龜、杉林的宗教文化與藝陣經濟潛力，並就甲仙周邊溫泉體驗，及茂林、那瑪夏與桃源為主的部落文化，發展為旅遊示範重鎮。

賴瑞隆並表示，未來將以捷運黃線為主幹，推動紅線延伸至林園、國道七號、高屏二快、台27甲線延伸至國十里港等，讓人流、物流流通。另外推動如捷運旗山美濃線、大樹線，評估興建旗山快速道路，縮短城鄉差距，貫通大高雄生活圈。

賴瑞隆強調，東高雄是高雄最重要的農業基地，他將推動以人、土地為本的農業，以「智慧農業」為主軸，導入數位感測及數據管理。並提供更穩定的水源調度、輸水系統，使居民安心用水，讓農民放心耕作，讓企業願意長期投資。

同時，賴瑞隆也承諾打造「醫療資源高齡照護弱勢服務」，整合義大醫院、旗山醫院、榮總等，搭配基層診所、行動醫療車，建立完整的轉介及支援網絡；並運用遠距醫療、社區健康管理、交通接駁以落實醫療平權。

賴瑞隆 政見

