爭取提名參選宜蘭縣長動作積極 吳宗憲開辦系列宣講 首場26日舉行

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨立委吳宗憲爭取黨內提名動作更加積極，安排一系列集會宣講，首場「宜蘭走新路，作伙一起來」26日下午5時在宜蘭市五穀廟登場，邀請立委謝龍介助講，後續將以集會或掃街等形式在全縣跑透透。圖／民眾提供
國民黨不分區立委吳宗憲參選宜蘭縣長，近來爭取黨內提名動作更加積極。據了解，競選團隊已安排下鄉集會宣講，首場「宜蘭走新路」預計12日26日下午5時在宜蘭市五穀廟登場，邀請立委謝龍介助講，後續將以集會或掃街等形式在全縣跑透透。

民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國漳最近在各大主要道路及街頭，掛起大幅看板，相當醒目。國民黨議長張勝德及立委吳宗憲努力爭取黨內提名，藍營人選有可能在下個月定案，目前吳宗憲的空戰聲量高，張勝德擅長陸戰，吳宗憲除了專注立法院質詢發言，最近加緊腳步爭取地方曝光。

據了解，競選團隊籌畫下鄉集會宣講「宜蘭走新路，作伙一起來」，第一場26日下午5時至6時在宜蘭市五穀廟舉辦，謝龍介立委將近5時30分上台助講，吳宗憲講壓軸，晚間6時結束後有米粉場小點心聚會。

幕僚表示，每一場集會宣講安排的助講大咖不同，目前都陸續邀約中，原則上在每個鄉鎮市都會有活動，但型式上未必每場是宣講，視情況調整，可能會有集會或掃街，爭取與選民近距離面對面接觸。

宜蘭 國民黨不分區立委 團隊

