童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童近日送全市國小學生耶誕兒童繪本被市府婉拒，戰火持續延燒，今天藍綠再互轟，國民黨痛批政治進校園，孩子成最大受害者；民進黨批市長謝國樑動用公權力打壓不同黨籍的民意代表。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，童子瑋此舉已引發部分家長高度憂心，擔心自己的孩子是否在不知情的情況下，淪為政治操作下的犧牲品，

問題不在於「送書」，而在於政治人物將高度個人化的形象與內容，直接帶進校園。

副發言人林祐德則指出，若非教育處依法即時踩下煞車，任由此類高度曝光的行為進入校園，真正承擔後果的，將不是政治人物本人，而是毫無選擇權、也無法拒絕的小朋友。國民黨全力支持基隆市政府教育處依法行政，守住教育與行政中立的底線。

民進黨部指出，謝國樑已經赤裸裸動用公權力，打壓不同黨籍的民意代表。謝國樑任內曾以市府名義編列約135萬元預算，在2024年面對大罷免期間，印製並發送「施政亮點手冊」為自己辯護，「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。