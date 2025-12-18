快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨痛批政治進校園，孩子成最大受害者。記者游明煌／翻攝
2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童近日送全市國小學生耶誕兒童繪本被市府婉拒，戰火持續延燒，今天藍綠再互轟，國民黨痛批政治進校園，孩子成最大受害者；民進黨批市長謝國樑動用公權力打壓不同黨籍的民意代表。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，童子瑋此舉已引發部分家長高度憂心，擔心自己的孩子是否在不知情的情況下，淪為政治操作下的犧牲品，

問題不在於「送書」，而在於政治人物將高度個人化的形象與內容，直接帶進校園。

副發言人林祐德則指出，若非教育處依法即時踩下煞車，任由此類高度曝光的行為進入校園，真正承擔後果的，將不是政治人物本人，而是毫無選擇權、也無法拒絕的小朋友。國民黨全力支持基隆市政府教育處依法行政，守住教育與行政中立的底線。

民進黨部指出，謝國樑已經赤裸裸動用公權力，打壓不同黨籍的民意代表。謝國樑任內曾以市府名義編列約135萬元預算，在2024年面對大罷免期間，印製並發送「施政亮點手冊」為自己辯護，「只許國樑公帑發書、不許民代自費送書」的雙重標準。

民進黨說，謝國樑早已表態爭取連任，依市府標準，早屬於「準參選人」。但在2025年8月，謝國樑仍以市府名義發布高度具備市政宣傳性質的「給家長的一封信」，內容涉及大量公共政策與市政說明，這樣的政治與行政影響，遠遠高於民代單純致贈童書的行為。

民進黨批基隆市長謝國樑動用公權力，打壓不同黨籍的民意代表。記者游明煌／翻攝
謝國樑 基隆 國民黨 童子瑋

相關新聞

爭取提名參選宜蘭縣長動作積極 吳宗憲開辦系列宣講 首場26日舉行

國民黨不分區立委吳宗憲參選宜蘭縣長，近來爭取黨內提名動作更加積極。據了解，競選團隊已安排下鄉集會宣講，首場「宜蘭走新路」...

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童近日送全市國小學生耶誕兒童繪本被市府婉拒，戰火...

鄭麗文與不分區藍委便當會 國民黨：與黨團餐敘將成常態

國民黨主席鄭麗文今邀請不分區黨籍立委到中央黨部便當會。文傳會主委吳宗憲後會受訪表示，今日主要是大家認識一下，最近立法院的...

藍竹縣長內戰！徐欣瑩這句話惹毛陳見賢 競辦痛批傷害基層

立法委員徐欣瑩今宣布參選2026年新竹縣長，並稱「這場選舉不是派系運作、不是政治交換」。對此，陳見賢競選辦公室嚴正回應，...

地方盼望成參選動力 徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長

立法委員徐欣瑩今宣布參選2026年新竹縣長。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。在AI時代來...

綠彰化類初選 陳素月民調勝出

民進黨彰化縣長提名，採不公開民調的「類初選」，民調結果昨出爐，由新潮流系的民進黨立委陳素月勝出，高機率將獲得選對會推薦提...

