鄭麗文與不分區藍委便當會 國民黨：與黨團餐敘將成常態
國民黨主席鄭麗文今邀請不分區黨籍立委到中央黨部便當會。文傳會主委吳宗憲後會受訪表示，今日主要是大家認識一下，最近立法院的法案或想法提出來討論，將來會變成常態，未來會跟黨籍立委分批便當會聊聊，讓黨團和黨中央溝通無障礙。
今日受邀的12名不分區立委，除了翁曉玲、謝龍介與張嘉郡，其餘皆到場與會，吳宗憲說，黨籍立委與今日請假未能到場的不分區，未來都會再邀請餐敘，不定期聯繫。
吳宗憲表示，過往有人反映跟黨中央的聯繫有時間落差，將來希望黨中央與黨團之間緊密結合，不管在政策推動或溝通上，地方黨部若有法律或施政問題，黨中央都會第一時間給提供協助。不是只有黨籍立委，包括黨中央的垂直整合和地方黨部的聯繫都會建立起來。
對於鄭麗文昨日在中常會表示，要有心理準備一路戰到2028。吳宗憲說，一路以來憲政危機愈來愈嚴重，立法院三讀通過的法案不執行，或制衡總統與閣揆之間的副署權拿來對抗立法院，這都完全違反憲政制度的設計，面對嚴重的危機，不得不與執政黨對抗。
吳宗憲說，民意機關通過的法律，被行政機關自行解釋違憲而不執行，只有存在在獨裁國家。這個做法不只是中華民國歷史不曾有過，世界上民主國家也沒有這樣做過。
至於有無針對重點法案或近日的助理費爭議交換意見？吳宗憲說，今天是普遍綜合性的聊天討論，每個不分區立委有不同專長，立委陳菁徽聊少子化，他提憲政制度問題，會中並未針對任一法案加以論述。
