地方盼望成參選動力 徐欣瑩宣布參選2026新竹縣長

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立法委員徐欣瑩今宣布參選2026年新竹縣長。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託，地方陸續可見競選看板。記者黃羿馨／攝影
立法委員徐欣瑩今宣布參選2026年新竹縣長。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。在AI時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要具備前瞻視野與穩健執行力的治理者，她選擇回應鄉親聲音，挺身承擔責任。

徐欣瑩指出，新竹縣正處重要轉折階段，擁有全台關鍵科技產業聚落，卻同時面臨人口快速成長、交通負荷加重，以及教育與公共資源配置壓力等挑戰。AI與高科技的快速發展，不僅改變產業結構，也重新定義政府治理的可能性。她強調，地方發展不能只追求產業領先，更要讓治理效能與生活品質同步提升。

她表示，近期走訪各鄉鎮，鄉親關心的不只是經濟與產業，更在意行政效率是否改善、公共服務能否更智慧，以及政府是否真正有能力解決日常生活問題。許多人在市場、社區與活動現場反覆叮囑她「一定要出來承擔」，希望新竹縣成為治理進步、生活安心的縣市，讓世代幸福得以延續。

徐欣瑩說，自己是交通大學衛星測量博士，長年理工與科技訓練，使她習慣以系統思維與數據邏輯看待公共議題。她認為，縣政治理不是單一政策的堆疊，而是涵蓋交通、教育、產業、社福與環境的整體系統，必須善用科學方法與科技工具，在有限資源下做出最符合公共利益的決策，讓政策不只可行，也能持續優化。

徐欣瑩歷任2屆議員、2屆立委，曾擔任縣長楊文科競選副主任委員。期間促成縣府首個交通專責單位、成立交通安全控制中心、設立全縣第一個小學英語村、改善校園周邊行人安全，並爭取超過20億元教育經費；同時推動「大學生校園服務隊」、水土保持與農路整修、河岸整治、交通建設、自來水延管、急重症醫學中心設立，以及長者、婦女與兒童福利與環境守護。

徐欣瑩強調，這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來方向的關鍵選擇。

立法委員徐欣瑩今宣布參選2026年新竹縣長。她表示，這項決定並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待與請託。圖／取自徐欣瑩臉書
新竹 徐欣瑩 公共

