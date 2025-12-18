聽新聞
綠彰化類初選 陳素月民調勝出

聯合報／ 記者蔡晉宇劉明岩林宛諭／連線報導

民進黨彰化縣長提名，採不公開民調的「類初選」，民調結果昨出爐，由新潮流系的民進黨立委陳素月勝出，高機率將獲得選對會推薦提名參選彰化縣長。

民進黨共有四人角逐彰化縣長提名，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富。日前完成民調後，四人昨到民進黨中央黨部揭曉結果。

據悉，四位候選人在對比式民調中，彼此差距不大，一到四名分別得到四成四、四成二、四成二、四成支持度，且都贏過國民黨假想敵謝衣鳯

陳素月表示，她民調領先，但是否確定提名，還要等選對會開會決議、黨主席賴清德提名才算數，期待有好的結果；其他三位同志也都非常優秀，協調會上黨秘書長徐國勇就說過，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

黃秀芳表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰。邱建富透露，四位候選人民調都完勝謝衣鳯，且有一段差距。林世賢表示，民調因為有簽署保密協定不對外透露，大家要團結一致，彰化才會贏。

民進黨昨天也宣布，二○二六年南部三縣市黨內初選，提名政見發表會日程排定，台南市在十二月廿七日、高雄市為明年一月三日，嘉義縣為明年一月四日。

