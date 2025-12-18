聽新聞
花蓮縣長前哨戰 3人選浮上檯面

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣長選戰逐漸升溫，吉安鄉長游淑貞首度公開表態「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任」。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣長選戰逐漸升溫，吉安鄉長游淑貞首度公開表態「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任」。圖／吉安鄉公所提供

2026年花蓮縣長選戰提前開打，繼國民黨籍吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢昨也強調自己是接受「花蓮人的徵召」，至於頻頻被點名參選的無黨籍議長張峻說，心思放在光復鄉重建，之後再考慮未來規畫。

游淑貞前天表示，她在50歲以上與20至29歲族群中的支持度表現佳，打破知名度不夠迷思，除花蓮市有拉鋸外，其餘鄉鎮都領先，「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任」。

魏嘉賢昨表示，他做的民調，與國民黨做的有落差，花蓮市大贏游淑貞，吉安鄉小輸3至5％，新城鄉、秀林鄉、壽豐鄉與鳳林鎮等都贏，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉則是輸，但她也贏不多。

同樣曾是國民黨籍的張峻指出，目前縣府仍未編列重建相關預算，也沒有看到相關的重建計畫，災民還在等待重建計畫，自己的心思還是放在光復重建上。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，游淑貞有表態正式且積極爭取提名參選縣長，黨部會看最後有幾個表態，再來做初選的工作，將由提名小組確定後正式提名，再提報到黨中央，最後黨中央核定最終人選。對於其他黨內前同志要參選，尊重其參選的權利。

至於綠營，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，縣長人選將由黨中央選對會決定，目前都有跟無黨籍人士接觸，未來會依照程序推派最強人選參選。

花蓮縣議長張峻認為，現階段主要是光復洪災重建工作，未表態要參選縣長。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣議長張峻認為，現階段主要是光復洪災重建工作，未表態要參選縣長。圖／聯合報系資料照片

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢表示，參選縣長一直都有在規畫，相較其他人是被黨徵召，自己是「被花蓮民眾徵召」。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢表示，參選縣長一直都有在規畫，相較其他人是被黨徵召，自己是「被花蓮民眾徵召」。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

