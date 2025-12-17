臨時動議通過無黨籍副議長曾俊傑參與黨團 高市綠營議員爆激烈口角

高雄市議會民進黨團今天上午10時30分召開黨團會議，原訂討論115年度各委員會改選事宜，會中卻因臨時動議通過副議長曾俊傑以無黨籍身分參與黨團運作，引發黨內爭議。對程序不滿的議員邱俊憲事後與黨團副總召陳明澤爆發口角，爭吵聲從黨團一路延伸至走廊，驚動其他黨團與議員。知情人士指，此項臨時動議恐與議長爭奪戰有關。

據了解，有議員臨時動議，提出後不到2分鐘即通過曾俊傑加入黨團運作，現場未有異議，當時邱俊憲不在場，他事後得知，趕赴黨團辦公室表達不滿，認為多名議員正在議事廳審查總預算，卻在未充分告知下通過重大決定，質疑程序不當，形同「偷襲」，揚言退出黨團。

陳明澤則強調，會議依法召開、表決程序完備，「人不在場，事後不能再有異議」，雙方因而爆發口角爭執。

邱俊憲指出，黨團12月15日開會通知僅載明討論「115年度改選各委員會事宜」，並未提及曾俊傑參與黨團運作的議題，因此他在簽到後，即前往議事廳審查預算。他表示「對事不對人」，並非針對個人有意見，而是曾俊傑加入黨團並未排入議程，他認為黨團應依正常程序運作，重大議題應事前充分告知，讓所有成員有表達意見的機會。

對此，民進黨團下午發布聲明，會議已依法完成通知，出席人數過半，臨時動議亦在無異議情況下通過，「一切合乎規定」。聲明指，民進黨團一向秉持多元、包容精神，過去也曾與不同政黨背景或無黨籍議員合作，包括吳銘賜、張博洋及黃捷等人，此次提案延續相同合作模式。

黨團強調，若成員對議程或臨時動議有不同意見，皆可在會議中提出討論，但邱俊憲當時並未在場。對於邱俊憲表達將退出黨團運作的立場，黨團表示，尊重不同意見，期待未來在制度與程序下持續溝通。

陳明澤表示，對於個別議員選擇退出黨團運作予以尊重，但也強調黨籍議員參與黨團運作，本就是政黨政治重要一環，若未參與黨團運作，已涉及違背政黨團隊精神與共同理念，相關情形將依黨內機制送交中評會處理。