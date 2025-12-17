彰化縣長類初選民調小贏仍不安心 新潮流系陳素月盼中央尊重民意

民進黨下屆彰化縣長選舉「類初選」，4名參選人與國民黨立委謝衣鳯經對比民調結果，4人差距甚小，最後由新潮流系的立委陳素月以2個百分比勝出。不過，民調結果仍須由選對會綜合其他項目評估後，再提請主席賴清德拍板提名人選，陳素月希望中央能做出最符合民意的決定。

民進黨彰化縣長四名參選人類初選民調，與國民黨立委謝衣鳯對比民調結果，陳素月獲百分四十四第一，立委黃秀芳百分之四十四居次，彰化市長邱建富略低於黃秀芳，彰化市前市長林世賢百分之四十，不過四人民調全勝過謝衣鳯。

以兩個百分比險勝的陳素月表示，感謝選民及團隊大力幫忙，才讓她勝出，相信這就是民眾支持最好的證明，雖然中央還需再做綜合性評估，才會有最後結果，但她相信中央會做出最符合民意的決定。

彰化縣下屆縣長選舉空前激烈，除綠營4人爭取提名外，藍營則有2名前副縣長洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，而被認為熱門人選的謝衣鳯則遲未表態。在藍營沒有強棒，且按近幾屆的彰化縣長，都是綠一屆、藍兩屆的政黨輪替模式，藍現任縣長王惠美兩屆任滿，綠營只要獲得提名，贏面就會很大，因此搶破頭。

在尚未進入提名程序前，綠營即傳出立委黃秀芳是「內定人選」，各參選人紛紛表達質疑，後來中央決定採類初選才排除疑慮。為了拚民調，綠營4人拚勁絲毫不輸正規選舉，設選舉辦公室、大肆掛看板、搞文宣戰，甚至站上街頭、掃街拜票，舉辦造勢大會。

由於黃秀芳曾選過本屆縣長，知名度相對高，原本較受看好，但在陳素月全力衝刺後，演成「正國會與新潮流」之爭。政壇人士指出，綠營既有獲提名的縣市長人選，無一是新潮流系，讓新潮流危機感增強，陳素月獲得縣議會親新潮流5名「新芽連線」議員陪同掃街、催票，展現新潮流慣有戰力，行政院中部辦公室副執行長「小英女孩」吳音寧也為陳素月站台助選。

反觀，個性溫和的黃秀芳，則打得十分佛系，加上陳素月在南彰化占有優勢，黃秀芳在民調最後以兩個百分比之差落敗。

不過，依民進黨類初選規定，民調結果仍須由選對會綜合其他因素評估後，再由黨主席賴清德拍板徵召提名人選。陳素月雖然在民調小贏兩個百分比，但是否會在綜合評估被拉下馬，是陳素月擔心的地方，因此才強調「希望中央能做出最符合民意的決定」，也就是以民調結果做為提名依據。