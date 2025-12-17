謝國樑市府拒議長童子瑋贈書引爆校園爭議 不同家長會各自聲明

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑，童近日準備一批約1.6萬本耶誕兒童繪本捐贈給全市國小學生，市府今天發文考量校園行政中立婉拒，引發校園熱議，今天有多個家長會團體發文，有的支持市府作法，也有的支持議長贈書。

童子瑋昨天上午節目說，「如果有機會，為了基隆他會義無反顧」。謝國樑今天回應童子瑋可能參選回應，距離選舉還有一年的時間，把市政做好就是最好的連任。

童子瑋準備一批約1.6萬本的耶誕兒童繪本捐贈給全市國小學生，近日繪本陸續送至各國小，市府今天發布新聞稿表示，為維護學校行政中立將婉拒。

基隆市學校學生家長聯合會總會長陳傳麟與前總會長黃忠賢、張若葳今天發表聯合聲明，表達對市府堅守教育中立立場的支持，並呼籲議長童子瑋尊重校園專業，讓政治徹底退出校園，還給孩子單純的學習環境。

陳傳麟指出，近期已有不少家長在得知相關消息後，明確表達不認同。慶祝耶誕節本是善意，但若致贈的是一本定價240元、內容包含議長個人照片、簽名，甚至施政願景的「客製化繪本」，性質恐怕已不再單純。他補充，家長們擔心孩子在尚未具備判斷能力的年紀，過早接觸帶有政治色彩的內容，容易造成混淆，也讓校園失去應有的中立與純粹。

張若葳質疑，若今日開了這個先例，未來是否任何民意代表都能以「送書」為名進入校園？顯然已逾越教育的界線。

但其他家長會有不同意見，信義國小家長會長賴正庸及30位家長也發聲明指出，他們是一群來自基隆不同學校的家長，市府要求學校退回耶誕繪本，很多家長感到困惑。不應用政治角度解讀。

聲明指出，如果市府覺得「只要被視為準參選人，就應該全面退出校園相關事務」，那這個標準是不是對所有人都一樣，謝國樑早在2024年12月就宣布要競選連任，市府在今年8月發送「市長給家長的一封信」，對家長發信算不算有行政中立疑慮？