民調結果出爐！民進黨彰化縣長「類初選」陳素月勝出 獲徵召機率高

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
爭取民進黨彰化縣長提名的立委陳素月，日前回防本命區員林，冒著寒風車隊掃街拜票。圖／陳素月服務處提供

民進黨彰化縣長提名採不公開民調的「類初選」，今天民調結果出爐，由民進黨立委陳素月勝出，高機率將獲得選對會推薦，由黨主席賴清德提名參選彰化縣長。

民進黨共有4人角逐彰化縣長提名，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富。日前完成民調後，4人今天來到民進黨中央黨部揭曉結果。

林世賢受訪時表示，民調因為有簽署保密協定不對外透露，大家要團結一致，彰化才會贏。

陳素月表示，她民調領先，但是否確定提名，還要等選對會開會決議、賴清德提名才算數，期待有好的結果；其他三位同志也都非常優秀，協調會上黨秘書長徐國勇就說過，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

黃秀芳表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致，四位都在地方認真經營，今天結果都尊重，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

邱建富指出，非常高興也欣慰，4位候選人完勝謝衣鳯，而且有一段差距。

