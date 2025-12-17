快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

民進黨彰化縣長類初選民調…新潮流立委陳素月2%勝出 獲提名可能性高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨籍立委陳素月在初選對比民調中，獲得勝出。圖／陳素月服務處提供
民進黨籍立委陳素月在初選對比民調中，獲得勝出。圖／陳素月服務處提供

民進黨下屆彰化縣長選舉「類初選」，四名參選人與國民黨立委謝衣鳯經對比民調結果，據了解，由新潮流系的陳素月，以2%勝出，獲提名可能性高。不過，民調結果仍須由選對會綜合其他項目評估後，再提請主席賴清德拍板決定提名人選。

民進黨四名參選人分別是正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，民調前，一般認為是「兩個女人之爭」與「正國會及新潮流之爭」，原先各界以黃秀芳勝出可能性高，但後來經過陳素月的衝刺，還有新潮流系的議議會「新芽聯盟」協助下，陳素月以44%反轉，勝過第2的黃秀芳，以2%勝出。

至於黃秀芳則屈居第二，邱建富第三，都是42%，另林世賢40%。不過，在對比民調，四人全勝過謝衣鳯。

民調 黃秀芳 陳素月 新潮流 林世賢

延伸閱讀

關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

與胞姊謝衣鳯爭選縣長？彰化縣議長謝典霖在臉書做出回應

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

相關新聞

民調結果出爐！民進黨彰化縣長「類初選」陳素月勝出 獲徵召機率高

民進黨彰化縣長提名採不公開民調的「類初選」，今天民調結果出爐，由民進黨立委陳素月勝出，高機率將獲得選對會推薦，由黨主席賴...

民進黨彰化縣長類初選民調…新潮流立委陳素月2%勝出 獲提名可能性高

民進黨下屆彰化縣長選舉「類初選」，四名參選人與國民黨立委謝衣鳯經對比民調結果，據了解，由新潮流系的陳素月，以2%勝出，獲...

綠營內參民調曝光惹議 邱議瑩：民進黨一定要推出最強候選人

民進黨高雄市長初選只剩20多天，立委邱議瑩今天在鳳山車隊掃街最後衝刺，被問媒體披露一份黨內部民調，她支持度破5成、領先3...

通勤減負、技職升級獲民意支持 何志偉推動政策累積口碑

2026年桃園市長選戰備受關注，總統府副秘書長何志偉表示，TPASS制度的構想源起，最初來自市民與他的交流討論，先推動1...

林俊憲、陳亭妃27日政見會交鋒 高雄綠4強明年元月3日一戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，2026年南部三縣市黨內初選，提名政見發表會將登場，台南市會在12月2...

劉和然談新北2026選舉 民調或協調都尊重黨的安排

2026新北市長選舉綠營確定由立委蘇巧慧出征，至今藍白陣營仍未定案，積極備戰的新北市副市長劉和然今接受廣播節目專訪時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。