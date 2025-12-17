民進黨彰化縣長類初選民調…新潮流立委陳素月2%勝出 獲提名可能性高

民進黨下屆彰化縣長選舉「類初選」，四名參選人與國民黨立委謝衣鳯經對比民調結果，據了解，由新潮流系的陳素月，以2%勝出，獲提名可能性高。不過，民調結果仍須由選對會綜合其他項目評估後，再提請主席賴清德拍板決定提名人選。

民進黨四名參選人分別是正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，民調前，一般認為是「兩個女人之爭」與「正國會及新潮流之爭」，原先各界以黃秀芳勝出可能性高，但後來經過陳素月的衝刺，還有新潮流系的議議會「新芽聯盟」協助下，陳素月以44%反轉，勝過第2的黃秀芳，以2%勝出。

至於黃秀芳則屈居第二，邱建富第三，都是42%，另林世賢40%。不過，在對比民調，四人全勝過謝衣鳯。