快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

綠營內參民調曝光惹議 邱議瑩：民進黨一定要推出最強候選人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
綠營內參民調曝光惹議，邱議瑩強調，民進黨一定要推出最強候選人。記者郭韋綺／攝影
綠營內參民調曝光惹議，邱議瑩強調，民進黨一定要推出最強候選人。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長初選只剩20多天，立委邱議瑩今天在鳳山車隊掃街最後衝刺，被問媒體披露一份黨內部民調，她支持度破5成、領先3位對手，但民調沒有說明樣本數、抽樣誤差，也沒有執行單位，遭質疑來源不明，邱議瑩回應，公布的民調細節應由媒體說明，無論如何，團隊都會將各項民調數據作為參考。

邱議瑩指出，民調數字本就會有高低起伏，也可能受到媒體效應影響，所有的民調數字都會供作參考，現階段重點還是最後20多天持續不斷地努力，爭取市民的認同與信心，她強調，民進黨一定要推出最強的候選人，才能贏得選戰最後的勝利。

接下來的選戰策略，邱議瑩表示，即日起展開車隊掃街行程，首站在鳳山街區車掃及前往鳳西黃昏市場拜票，用最後關鍵時刻加強與市民的互動與溝通，讓更多民眾認識她的理念與主張。

陪同掃街的議員林智鴻隸屬湧言會派系，他表示，邱議瑩跟大家互動直接且友善，成員也都表達高度祝福，抱持開放態度、友善支持。

綠營內參民調曝光惹議，邱議瑩強調，民進黨一定要推出最強候選人。記者郭韋綺／攝影
綠營內參民調曝光惹議，邱議瑩強調，民進黨一定要推出最強候選人。記者郭韋綺／攝影

民調 邱議瑩 民進黨

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選內參民調曝光 林岱樺批對手「造勢操作」

影／邱議瑩支持行政院不副署財劃法 批藍白毀憲亂政毀滅國家

賴瑞隆兒涉霸凌完成和解 對手林岱樺、邱議瑩、許智傑相繼發聲

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

相關新聞

綠營內參民調曝光惹議 邱議瑩：民進黨一定要推出最強候選人

民進黨高雄市長初選只剩20多天，立委邱議瑩今天在鳳山車隊掃街最後衝刺，被問媒體披露一份黨內部民調，她支持度破5成、領先3...

通勤減負、技職升級獲民意支持 何志偉推動政策累積口碑

2026年桃園市長選戰備受關注，總統府副秘書長何志偉表示，TPASS制度的構想源起，最初來自市民與他的交流討論，先推動1...

林俊憲、陳亭妃27日政見會交鋒 高雄綠4強明年元月3日一戰

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，2026年南部三縣市黨內初選，提名政見發表會將登場，台南市會在12月2...

劉和然談新北2026選舉 民調或協調都尊重黨的安排

2026新北市長選舉綠營確定由立委蘇巧慧出征，至今藍白陣營仍未定案，積極備戰的新北市副市長劉和然今接受廣播節目專訪時表示...

吉安鄉長游淑貞爭選花蓮縣長 國民黨部：傅崐萁全力挺黨提名人

花蓮縣2026年縣長選戰前哨戰開打，吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任，爭取國民黨提名；出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢強調自己...

司法案件牽動白營布局 黨內藏高人為2026輔選獻策？

2026年地方選舉，民眾黨繼徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，12月底預計再徵召立委張啓楷參選嘉義市長。陳琬惠近日提及有向「黨內高人」請教醫療政見，民眾黨前主席柯文哲更透過直播悄悄復出，讓外界好奇這位「重要精神領袖」將在選戰中扮演什麼角色？ 與此同時，新竹市長高虹安涉助理費案，台灣高等法院12月16日依偽造文書罪改判6月，民眾黨主席黃國昌表態，高虹安代表在野黨爭取連任「應該可以說是幾乎確定的事情」……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。