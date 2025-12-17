綠營內參民調曝光惹議 邱議瑩：民進黨一定要推出最強候選人

民進黨高雄市長初選只剩20多天，立委邱議瑩今天在鳳山車隊掃街最後衝刺，被問媒體披露一份黨內部民調，她支持度破5成、領先3位對手，但民調沒有說明樣本數、抽樣誤差，也沒有執行單位，遭質疑來源不明，邱議瑩回應，公布的民調細節應由媒體說明，無論如何，團隊都會將各項民調數據作為參考。

邱議瑩指出，民調數字本就會有高低起伏，也可能受到媒體效應影響，所有的民調數字都會供作參考，現階段重點還是最後20多天持續不斷地努力，爭取市民的認同與信心，她強調，民進黨一定要推出最強的候選人，才能贏得選戰最後的勝利。

接下來的選戰策略，邱議瑩表示，即日起展開車隊掃街行程，首站在鳳山街區車掃及前往鳳西黃昏市場拜票，用最後關鍵時刻加強與市民的互動與溝通，讓更多民眾認識她的理念與主張。