通勤減負、技職升級獲民意支持 何志偉推動政策累積口碑

2026年桃園市長選戰備受關注，總統府副秘書長何志偉表示，TPASS制度的構想源起，最初來自市民與他的交流討論，先推動1280元雙北月票，克服跨縣市整合困難後，逐步擴大為北台灣首都生活圈通勤月票，而桃園市民對TPASS通勤月票，及技職教育強化實作、接軌國際等政策普遍給予高度肯定，其中近八成市民對TPASS通勤月票推行成效感到滿意。

根據「ETtoday民調雲」12日公布的最新調查，近八成市民對TPASS通勤月票推行成效感到滿意。這項制度自2023年上路後，整合北北基桃大眾運輸系統，讓跨縣市通勤更便利、成本更可控。至今累計銷售超過1800萬人次、使用人次逼近14億，顯示TPASS不僅是制度設計，更是大幅改變通勤族生活的關鍵政策。

何志偉指出，回顧政策發展歷程，TPASS的起點來自基層通勤族的實際需求，從最初的雙北月票，一步步擴大為北台灣首都生活圈通勤制度，過程中克服行政整合與跨域協調挑戰。這樣由下而上、以民意為核心的政策形成脈絡，也與他長期關注交通與區域治理議題密切相關。

在技職教育方面，民調同樣呈現高度共識。超過七成五的市民認為，技職學校與國際品牌合作、導入實作型產學平台，對培育技術人才具有實質助益；另有近九成市民認同，技職教育應持續強化實作能力，並與國際接軌，培養學生具備團隊協作與獨立判斷能力。

同時，民調也顯示，逾九成市民支持桃園未來擴大推動產學合作型技職教育計畫，反映的是社會對「讓孩子學到真本事、讓產業找到適合人才」的期待，也凸顯相關政策方向已形成穩固的公共共識。

何志偉說，整體來看，這些民調數字所呈現的，不只是單一政策的滿意度，而是市民對長期治理方向的肯定。從通勤減負到技職升級，他多年來持續投入、逐步累積的政策成果，已在桃園社會中具體顯現。