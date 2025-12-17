林俊憲、陳亭妃27日政見會交鋒 高雄綠4強明年元月3日一戰

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林俊憲、陳亭妃政見會對決，將在12月27日登場。圖／聯合報系資料照片
林俊憲、陳亭妃政見會對決，將在12月27日登場。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會宣布，2026年南部三縣市黨內初選，提名政見發表會將登場，台南市會在12月27日、高雄市為明年1月3日，嘉義縣為明年1月4日。

賴總統指出，台南市市長政見發表會，規畫於12月27日，晚上8時至9時半，由三立電視台承辦；高雄市市長政見發表會，規畫於明年1月3日，下午2時至4時，由民視電視台承辦；嘉義縣縣長政見發表會，規畫於明年1月4日，下午2時至3時，由民視電視台承辦。

民進黨南部三縣市黨內初選，嘉義縣包括立委蔡易餘、現任市議員黃榮利登記，台南市則由立委林俊憲陳亭妃形成「憲妃大戰」，而高雄則為4搶1，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都參加黨內初選。

關於政見會形式，台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會採「申論、提問、結論」形式舉行；嘉義縣則無提問環節，僅以「申論、結論」形式舉行。

政見發表會 嘉義 民進黨 林俊憲 陳亭妃

