劉和然談新北2026選舉 民調或協調都尊重黨的安排

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對2026新北市長選舉，新北市副市長劉和然今接受廣播專訪表示，會尊重黨的安排。圖／翻攝劉和然臉書
針對2026新北市長選舉，新北市副市長劉和然今接受廣播專訪表示，會尊重黨的安排。圖／翻攝劉和然臉書

2026新北市長選舉綠營確定由立委蘇巧慧出征，至今藍白陣營仍未定案，積極備戰的新北市副市長劉和然今接受廣播節目專訪時表示，黨內應會找相關人來談，屆時無論徵召、協調或民調機制，他都會尊重黨的安排，也認為農曆過年是2026選舉的關鍵時間點。

劉和然今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，他認為，縣市長選舉是2028前哨戰，藍白主席會有智慧，無論是全國的綜合盤算，還是單一縣市盤點都會思考，國民黨並非每個區域或縣市都要跟民眾黨協調，他舉例新竹市長高虹安將復職，也代表新竹藍白合已定，而這就代表一個機制。

主持人提問，對於藍白究竟將以何種機制決定人選，是否希望國民黨自己先定調決定人選，再來跟民眾黨比，還是兩個黨都先提人選？劉和然說，國民黨的機制先提會相對單純，到了3個或4個以上的人選就相對複雜。

民進黨確定人選蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也欲參選新北市長，主持人提問是否不希望三腳督？劉和然說，他個人當然希望不要出現三腳督狀況，目前國民黨傾向先內部決定出人選，再與民眾黨協調，像是台北市副市長李四川是非常專業又優秀的同志，「一切皆以團結為目標，不要讓民進黨得利」。

主持人提問新北市長侯友宜卸任後的安排，劉和然說，「侯市長是經歷過槍戰、生死的男人，對侯市長來說2024已經翻頁，不會追究恩怨情仇。」以他的觀察是侯友宜現階段的目標是在新北8年要劃下圓滿句點，至於下一步的發展還是民意的走向。

劉和然 藍白合 蘇巧慧 侯友宜

