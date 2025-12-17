吉安鄉長游淑貞爭選花蓮縣長 國民黨部：傅崐萁全力挺黨提名人

花蓮縣2026年縣長選戰前哨戰開打，吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任，爭取國民黨提名；出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢強調自己接受「花蓮人的徵召」。藍營黨部指出，目前游淑貞出戰機會大，只要是黨內提名人選，立委傅崐萁一定會支持，相信團結後贏得勝選。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮表示，游淑貞有表態正式且積極爭取提名參選縣長，黨部會看最後有幾個表態，再來做初選的工作，將由提名小組確定後正式提名，再提報到黨中央，最後黨中央核定最終人選。對於其他黨內前同志要參選，尊重其參選的權利。

針對傅崐萁是否會支持游淑貞，盧新榮說，只要是黨提名的參選人，相信傅立委一定會全力支持，目前游淑貞參選的機率比較大。而另一位國民黨籍、花蓮市前市長葉耀輝雖然也勤跑基層，但他現在還沒有明確表態爭取黨部提名，後續若葉有爭取的話，黨部會啟動協調作業，視情況做民調、初選等。