市長選舉提前開戰？基隆市府拒童子瑋全市國小贈書 雙方互批政治

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能將代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑。童昨天上午節目說，「如果有機會，為了基隆他會義無反顧」。謝國樑市府今天發新聞稿，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，將婉謝議長贈書全市國小學生耶誕繪本。

市府教育處指出，議長童子瑋已成為「準市長候選人」，考量學校應遵循教育及行政中立相關法令，市府將婉謝議長此次贈書。學校為單純的教育場域，為維護教學環境安寧，學校應遵循教育及行政中立相關事項，也請各學校遵守教育基本法的中立原則。

教育處說，據教育部國民及學前教育署去年函文，「教育基本法」規定，教育應本中立原則，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動；主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。

另依「公務人員行政中立法」規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事政治活動或行為，包含動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。

童子瑋辦公室表示，議長家族長期關懷校園，除童書、繪本之外，從捐贈文具、書包、背包、水壺、雨具，甚至是衛生紙、清潔用品、口罩等日常必需品，都是對每一位學子的關心與愛心。

市府過去多次強調施政應回到民生本位，然而此次卻從高度政治化的角度解讀一份單純的善意，甚至將民意代表對校園的關心視為需要被防範與攻擊的對象，令人遺憾。

童子瑋辦公室說，只要被視為準參選人，即應全面排除於校園相關活動之外，避免任何形式的接觸，盼市府能公布相關標準，對於不分黨派的候選人一體適用、標準一致。