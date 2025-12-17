民進黨高雄市長初選內參民調曝光 林岱樺批對手「造勢操作」

民進黨高雄市長初選呈現4搶1態勢，競爭激烈。有媒體披露一份民進黨內參民調，顯示立委邱議瑩支持度居冠，其次依序為立委許智傑、立委賴瑞隆與立委林岱樺。對此，林岱樺回應，這份民調沒有委託單位、執行單位，包含抽樣參數與分析依據均未交代清楚，質疑是造勢操作。

媒體報導指，該份民調以對比國民黨立委柯志恩為基準，顯示邱議瑩支持度為51.4%，許智傑48.5%、賴瑞隆48.4%、林岱樺48.1%，並稱柯志恩支持度皆未超過30%。

林岱樺表示，民調是科學的量化，不是文宣的工具，這份民調數據也有其他候選人表達不同的意見，她進一步說，近期幾份民調都呈現了一個矛盾的現象，就是林岱樺是領先柯志恩最多的，卻不是第一名，贏得最多的卻不是第一名，這樣的民調又是怎麼做出來的？

林岱樺說，雖然號稱是民進黨內部民調，沒有委託單位，也沒有執行單位，沒有任何科學數據、參數的交代，就直接呈現這樣的對比，「民進黨真的有這份民調嗎？」直指隨便編造民調，無非都只是造勢工具而已。