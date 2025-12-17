快訊

吳怡農喊「陽光政治」不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
蔣萬安今天早上視察北士科表示，目前全力拼市政、拼建設、拼經濟、拼AI產業發展，目前都沒有在想選舉。記者林佳彣／攝影
蔣萬安今天早上視察北士科表示，目前全力拼市政、拼建設、拼經濟、拼AI產業發展，目前都沒有在想選舉。記者林佳彣／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，欲爭取綠營提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視，呼籲台北市長蔣萬安一起承諾，蔣表示，目前沒有在想選舉。

吳怡農昨天晚上在臉書表示，看見近日柯文哲京華城審理案，讓他感嘆有些人的票，更能影響決策，而作為首都市長的參選人要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴，未不再接受企業的捐款，只收電子捐款一切留下紀錄，他深知金錢在政治中有過大影響力，但台灣的民主若要進步，是不得不面對的課題。

吳怡農呼籲，蔣萬安除遵守執行台北市議會所通過的「競選廣告物管理自治條例」，也承諾不再接受企業捐款，讓台灣民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。

對此蔣萬安今天早上視察北士科表示，目前全力拚市政、拚建設、拚經濟、拚AI產業發展，目前都沒有在想選舉。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視。本報資料照片

捐款 吳怡農 蔣萬安 台北市選舉

相關新聞

吳怡農喊「陽光政治」不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，欲爭取綠營提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任...

花蓮縣長前哨戰開打！魏嘉賢喊「被花蓮人徵召」 張峻以光復重建優先

花蓮縣2026年縣長選戰前哨戰開打，繼吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢強調自己是接受「花蓮...

過半縣市將換首長！三大變數左右選戰 九合一選舉會愈選愈藍？

【2026經濟大預測】九合一大選倒數計時，超過半數縣市會選出新的父母官，但藍白合、財劃法與綠營高雄是否分裂等變數，將左右年底選情。

基隆市長選戰 童子瑋認做好準備

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑。童昨說，地方有勸進聲，如果有機會，為了基隆他會...

花蓮縣長選戰升溫 吉安鄉長游淑貞首度鬆口「願承擔這份責任」

花蓮縣長選戰逐漸升溫，國民黨副主席李乾龍日前公開力挺吉安鄉長游淑貞參選，游淑貞受訪首度公開表態「為了花蓮的未來發展，願意...

4搶1！綠營高雄市長初選白熱化 最新民調曝光「她」領先

距離民進黨高雄市長初選民調不到一個月時間，今天有網媒依據民進黨內參民調結果報導指出，邱議瑩穩居第一、許智傑上升至第二名，...

