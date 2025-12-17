吳怡農喊「陽光政治」不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案近期進入辯論程序，欲爭取綠營提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視，呼籲台北市長蔣萬安一起承諾，蔣表示，目前沒有在想選舉。

吳怡農昨天晚上在臉書表示，看見近日柯文哲京華城審理案，讓他感嘆有些人的票，更能影響決策，而作為首都市長的參選人要做的不只是守法，更要贏得民眾的信賴，未不再接受企業的捐款，只收電子捐款一切留下紀錄，他深知金錢在政治中有過大影響力，但台灣的民主若要進步，是不得不面對的課題。

吳怡農呼籲，蔣萬安除遵守執行台北市議會所通過的「競選廣告物管理自治條例」，也承諾不再接受企業捐款，讓台灣民主社會更加陽光、公開、被民眾相信。