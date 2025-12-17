花蓮縣長前哨戰開打！魏嘉賢喊「被花蓮人徵召」 張峻以光復重建優先

花蓮縣2026年縣長選戰前哨戰開打，繼吉安鄉長游淑貞表態願承擔責任後，出身國民黨、無黨籍縣議員魏嘉賢強調自己是接受「花蓮人的徵召」，且花蓮北區自己有望贏下多數票；同樣也是無黨籍議長張峻則認為，現階段主要是光復洪災重建工作，未表態要參選。

魏嘉賢3年前因自行競選議員違反黨紀，遭國民黨撤銷黨籍；在去年403地震後，魏在花蓮縣掛上大小看板，標語「打開新局、花蓮向前」等語，被視為參選的起手式。

張峻過去批評國民黨前主席朱立倫用「同舟計畫」讓立委傅崐萁回到國民黨，放任傅在地方霸凌黨內同志，再加上爭取議長寶座，2022年選擇自行退黨，國民黨也開除他黨籍。日前因不滿傅崐萁辦重建座談會卻未通知他，氣憤衝進場踹桌，一腳踢出知名度，地方也傳出要拱他參選縣長。

魏嘉賢表示，根據自己做的民調，與國民黨做的有落差，花蓮市大贏游淑貞，吉安鄉小輸3至5％，新城鄉、秀林鄉、壽豐鄉與鳳林鎮等都贏，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉則是輸。但她也贏不多，尤其花蓮市人口多，加上新城鄉，可說北區的人口數都有望拿下；年輕人的部分也贏很多，持續強化在地經營。

對於游淑貞表態承擔責任，魏嘉賢說，參選縣長一直都有在規畫，相較其他人是被黨徵召，自己是「被花蓮民眾徵召」，只要等到時機成熟，就會正式表態，要為花蓮尋求新的希望。