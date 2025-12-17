基隆市長選戰 童子瑋認做好準備

2026選戰逐漸升溫，基隆議長童子瑋可能代表綠營挑戰尋求連任的市長謝國樑。童昨說，地方有勸進聲，如果有機會，為了基隆他會義無反顧，也有人勸他還年輕可再等等，他思考的是「基隆可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？」謝國樑則說，不論對手是誰，希望良性競爭。

基隆市有7個行政區，童子瑋的選區是仁愛區，因為出任議長，服務範圍涵蓋全市，近期在7個行政區分別掛出「年度服務重點報告」看板，彙整他與各區議員的重要建設與改善成果，被藍營解讀是參選市長布局。

童子瑋昨接受廣播節目訪問，圍繞在是否投入2026年基隆市長選戰。童說，幕僚、好友有勸他可以再等等，因為他也還年輕，他想的是「基隆人願意再等嗎？」

童還說，綠營基層勸進聲音很大，如果有機會的話，他會做好準備，「每天都在做準備」。

面對童子瑋來勢洶洶，謝國樑表示，感謝童子瑋肯定市府政績，上任3年來，市府團隊在騎樓整平、綠色交通、長者照護、親子支持等面向逐步展現成果。不論2026市長選戰的對手是誰，會以最高標準看待，期盼良性競爭。市府將持續穩健推動市政，用實際成績爭取市民支持，延續有愛城市願景。