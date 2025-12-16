花蓮縣長選戰升溫 吉安鄉長游淑貞首度鬆口「願承擔這份責任」

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長選戰逐漸升溫，吉安鄉長游淑貞首度公開表態「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任」。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣長選戰逐漸升溫，國民黨副主席李乾龍日前公開力挺吉安鄉長游淑貞參選，游淑貞受訪首度公開表態「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任」，針對黨內其他有意參選者，會遵循黨內機制；面對無黨籍潛在參選人，游也說對自己很有信心。

游淑貞指出，她在政壇上算是「白手起家」，算是庶民縣長的候選人，沒有家族包袱，政治經歷包括縣議員、吉安鄉長，投入地方公共事務超過20年，對於花蓮13鄉鎮市人文、民情與產業都很熟悉。另她也長期投入義消、防火宣導、婦女及民防體系，對全縣公共安全與社區網絡也都有涉略。

游淑貞表示，花蓮鄉親有五大需求，分別是交通建設、觀光旅遊、經濟就業、防災救災及社會福利，未來若有機會擔任縣長，除了針對以上作為施政重點，也會納入教育、環保永續、文化藝術、醫療與農業等面向，讓花蓮變得更好。

目前國民黨內有游淑貞與前市長葉耀輝2人爭取提名，游淑貞說，尊重黨內民主程序，對於自己的政治經歷與努力成果非常有信心；至於前國民黨籍議長張峻、前花蓮市長、縣議員魏嘉賢也被外界視為可能參選者，游淑貞表示，兩人依黨規時程無法恢復黨籍，尊重個人參選權利。

針對外界質疑知名度不高，游淑貞回應，黨內針對藍、綠、白及無黨籍可能參選者進行民調，她在50歲以上與20至29歲族群中的支持度表現佳，打破知名度不夠迷思，除花蓮市有拉鋸外，其餘鄉鎮都領先。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，關於花蓮縣長人選，將由中央選舉對策委員會決定，目前都有跟無黨籍人士接觸，未來會依照程序推派最強人選參選。

花蓮 國民黨 李乾龍 魏嘉賢

