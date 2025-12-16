4搶1！綠營高雄市長初選白熱化 最新民調曝光「她」領先

距離民進黨高雄市長初選民調不到一個月時間，今天有網媒依據民進黨內參民調結果報導指出，邱議瑩穩居第一、許智傑上升至第二名，賴瑞隆排名下滑、林岱樺落後，二至四名差距很小。地方人士分析，依據結果來看，柯志恩支持度皆未超過30％，藍綠差距不至於這麼大，但隨著綠營初選時間拉近，4綠委確實愈來愈競爭，排名隨時會洗牌。

高雄市長提名將於1月12日至1月17日進行電話民調，「NOWNEWS今日新聞」報導指稱取得民進黨內參民調，電訪時間為賴瑞隆12月4日爆發家人霸凌案後首波對比式民調，邱議瑩51.4%、許智傑48.5%、賴瑞隆48.4％、林岱樺48.1％。

針對民調結果，立委邱議瑩表示，這份民調跟她自己掌握與了解是符合的，也符合目前趨勢，她會納入參考，另感謝市民肯定，在剩下20幾天時間，會持續勤跑基層，用政策爭取更多的支持。

許智傑說，依據知名、可信度的民調公司所做民調，他幾乎都是第二名，且跟第一名很接近，會把這些民調當參考；周日會有一場造勢大會，他會跟大家一起努力，會贏得最後勝利。

林岱樺不回應民調結果。賴瑞隆則表示，此份民調跟團隊掌握及各媒體發布的結果不太一樣，他對各項民調都充分尊重，也對市民智慧有信心，相信高雄市民會選出最適合高雄發展的候選人，會延續自己腳步爭取最後勝利。

政壇人士分析，邱議瑩陣營最近頻營造勝選氣勢，坊間耳語很多，賴瑞隆民調應該不會太差，許智傑若衝起來也會影響排名，這次初選候選人多達4人，因為競爭激烈，民調都在誤差範圍內，隨時都可能追上，最後民調結果的差距勢必會很小。