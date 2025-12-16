備戰基隆？童子瑋稱若有機會將義無反顧 點評謝國樑施政「3好3壞」

基隆市議長童子瑋今以「3好3壞」評論市長謝國樑施政，3好是騎樓整平、室內兒童樂園和年終演唱會；3壞則是民生關注不夠、沒有願景跟重大建設、預算錯置。童說，市政好壞的關鍵，在市長有沒有關心市民的生活大小事。

童子瑋今天上廣播、直播節目「POP撞新聞」，主持人黃暐瀚訪問重點環繞在2026年基隆市長選戰。童說，如果有機會，為了基隆他會義無反顧的努力。很多朋友也勸他再等等，因為他還年輕，但是基隆的建設發展可以再等嗎？基隆人願意再等嗎？

黃暐瀚也請童子瑋以「3好、3壞」評論謝國樑施政成績，童子瑋說，基隆開發非常早，過去沒有都市計畫，所以市中心基礎建設跟公共服務設施都不足。過去以車行為主，道路規畫思考怎麼樣把基隆港的貨送出去，所以人行空間嚴重不足。前市長林右昌開始推動騎樓整平跟設置人行道，他在上一屆議員任內，問政也主打「步行城市」4個字，也對謝國樑持續人行道設置、騎樓整平政策表示肯定。

謝市府第2項讓童子瑋稱的政策是在7個行政區成立室內兒童樂園，雖然地點不一定恰當，但因為基隆小朋友可以玩的地方不多，許多人習慣往台北去，他覺得這仍是好事。

童子瑋說，年終演唱會也做的不錯，算是觀光亮點。過去基隆跨年晚會卡司會比較弱，前市府策略不一樣，安排很多表演的不錯年輕人樂團也不錯，可以吸引不同的族群。謝市府辦演唱會，會找到「比較大咖」，像今年有徐佳瑩、許富凱。「如果說得上話」，他會建議場地好好運用，再設法尋求贊助，節目會更精彩。

至於謝國樑施政可以再檢討，可以做更好的，童子瑋首推民生關注不夠，包括基、北間下班上學交通問題，這幾年沒有明顯改善，市府的宣傳都是客運調班次，那是短期的，而且這邊增加2班，那邊就少兩班。市府目前對長照、老人的關注度也不太足夠，去年颱風災損，至今也都還沒完成，日前的自來水問題，市府反應也慢了幾拍，全因民生關注不夠，重視市民感受度才是更好的施政模式。

第2個「壞」是童子瑋說，3年來他看不到謝市府的遠景跟願景，也沒有大型市政建設。每一任市長都有，但是謝國樑任內看起來沒辦法做到，市民感受不到市府提出對基隆的定位跟發展方向，到底基隆要怎樣走？要怎樣改善市民的生活？