台南市長初選激化 90歲陳唐山錄影推薦唯一支持林俊憲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長初選，前台南縣長、前總統府秘書長陳唐山錄製影片推薦立委林俊憲。圖／林俊憲提供
民進黨台南市長初選，前台南縣長、前總統府秘書長陳唐山錄製影片推薦立委林俊憲。圖／林俊憲提供

民進黨台南市長初選進入最後白熱化，爭取提名的立委林俊憲，今天公布前台南縣長、前總統府秘書長陳唐山錄製的推薦影片，陳唐山說支持林俊憲的理由是正派、清廉，可以延續民進黨的精神。

林俊憲上午公開約一周前在台北與陳唐山面談的推薦影片。陳唐山高齡90歲，但精神很好，公開呼籲台南市民在市長初選民調，唯一支持林俊憲。

林俊憲說，與陳唐山相識超過30年，自己首次投入選舉時即獲對方協助，兩人也都曾有在美國打拼的經驗。他規畫台南社福政策時，長期受到陳唐山理念啟發。

林俊憲表示，陳唐山在任期間成功爭取南科、發放65歲以上老人年金的社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。能獲得他的支持深感榮幸，雙方在施政理念與政策方向上高度契合。

陳唐山在1993年當選台南縣長，是第一個民進黨籍的台南首長，陳唐山在台南縣長選舉連任，更創下65%得票率，這個紀錄後來才由賴清德突破，也被稱為「第一名的縣長」。

陳唐山任內爭取南科設立，更被視為「不可能的任務」，陳唐山說，當年台南縣的產業大多是農業，年輕一輩常找不到工作，正好當時新竹科學園區已經飽和，他認為機會來了，台南需要一個大改變，於是大力爭取設址在新市，才有今天年產值超過2.2兆元的南科。

陳唐山也提到，做一個縣市首長，必須為城市帶來改變！林俊憲未來若由他擔任市長，台南將不只是「台灣的台南」，更可成為「世界的台南」！

林俊憲表示，未來會持續推動台南捷運往溪北延伸，以及跨曾文溪橋樑與道路興建，讓南科效益可以外溢溪北，帶動更多投資與就業。

陳唐山 林俊憲

